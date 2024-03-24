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Marmaris’te zafer Özdemir-Ertuğrul ekibinin

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan ve Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda organize edilen Marmaris Ege Rallisi GP Garage My Team’den Ümit Can Özdemir – Kutay Ertuğrul ikilisinin zaferiyle sona erdi

YAŞAM 24.03.2024, 18:47
Marmaris’te zafer Özdemir-Ertuğrul ekibinin

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan ve Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda organize edilen Marmaris Ege Rallisi GP Garage My Team’den Ümit Can Özdemir – Kutay Ertuğrul ikilisinin zaferiyle sona erdi.MUĞLA (İGFA) - Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi uzun süre lider götürdüğü rallide mekanik sorunla gerilere düşse de, yarışı genel klasman ikincisi ve Sınıf 3 birincisi olarak tamamlamayı başardı.

Atış Motorspor takımından Burak Çukurova-Burak Akçay ekibinin podyumun üçüncülük basamağına çıktığı rallinin iki çeker ve sınıf 4 birincisi aynı takımdan Refik Bozkurt-Soner Tamer ekibi oldu. Ege Asal Motorspor renklerinde yarışan Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken ekibinin sınıf N birinciliği ile sonuçlanan rallide, Sınıf 5 birincisi Hypco Neo Motorspor adına Onur Vatansever ile yarışan Dünyanın ilk engelli ralli kadın pilotu Kübra Denizci Keskin oldu.

Keskin-Vatansever ekibi aynı zamanda Remed Assistance Özel Ödülü’nü de kazandı. Rallinin master pilotlar birincisi GP Garage My Team’den Şener Güray ile yarışan Uğur Soylu olurken, genç pilotlar birinciliğini Letonyalı Andris Malnieks ile Parkur Racing adına yarışan Kerem Kazaz elde etti. 64 otomobilin start aldığı ve 52 ekibin tamamlayabildiği rallide, Kadın pilotlar birinciliği GP Garage My Team’den Burcu Çetinkaya kazanırken, Dünya Ralli Şampiyonası’nın efsane isimlerinden Fabrizia Pons da kadın copilotlar birinciliği ödülünü İtalya’ya götürdü.

35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin katıldığı 2024 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası klasmanında zirve Parkur Racing’ten Kemal Gamgam-Orkun Demir ikilisinin olurken, ekip aynı zamanda Kategori 2 birinciliğini kazandı. Ankaralı Mert Can Büyüksan-Melis Büyüksan ekibi de sempatik otomobilleri VW 1303 ile Kategori 1 birincisi ve genel klasman ikincisi oldu.

CELAL GÜLERHAN KUPASI ANKARA’YA GİTTİ

Bu yıl Celal Gülerhan anısına düzenlenen ve amatör yarışmacıların daha uygun imkanlarla yarışmasını sağlayan TOSFED Ralli Kupası’nda ise GMG Racing’den Ankaralı Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı zirvenin sahibi olurken, aynı zamanda Kategori 4 birinciliğini de kazandı. Parkur Racing’ten Kerim Tar-Uğurtan Ünal ikinci ve kategori 3 birincisi olurken, Akın Can Kiper-Efe Eryalaz da ralliyi kupa klasmanında üçüncü olarak tamamladılar. Kategori 2’de Castrol Ford Team Türkiye’den Taner Oruç-Onur Sırımoğlu ve Kategori 1’de de Faruk Sayın-Cansu Açar birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası kadın pilotlar birincisi kızı Zeynep Tümerkan ile yarışan Ege Asal Motorspor pilotu Çiğdem Tümerkan olurken, kadın co-pilotlar birincisi de Cansu Açar oldu.

128 SPORCU ÇEVRE İÇİN START ALDI

64 otomobil ve 128 sporcunun mücadele ettiği rallide, #ÇevreİçinStartAl mottosuyla yapılan tohum saçımı ve fidan ekimi etkinliklerinin yanı sıra, etaplarda yapılan çöp toplama ve farkındalığı artırıcı aktiviteler organizasyonun yerele katkısının en değerli parçasıydı. Hem yerel, hem de şehir dışından gelen yaklaşık 700 görevlinin emek verdiği 33. Marmaris Ege Rallisi, yaşanan büyük heyecan, desteklediği kampanyalar ve halkın büyük ilgisiyle tarih kitaplarındaki yerini aldı.

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