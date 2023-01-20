Manisa'da gençlik ve çocuk korosundan muhteşem konser

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Gençlik Korosu ve Çocuk Korosu konseri düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Gençlik Korosu ve Çocuk Korosu Konseri, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirildi. Konseri Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürü Hasan Torun, MASMEK Koordinatörü Ahmet Kaplan, Kültür Merkezi Sorumlusu Uğur Çayhan ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Koro Şefi Arcan Hacer Aydınlı öncülüğünde sevilen şarkıların seslendirildiği konserde, solo ve koro performansları izleyenlerden tam not aldı. Konserin sonunda sahneye çıkan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürü Hasan Torun, koristleri performanslarından dolayı tebrik ederek, Şef Arcan Hacer Aydınlı’ya çiçek takdim etti.