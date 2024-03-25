Konya'da dayanışma ruhu Ramazan'da da devam ediyor

KOMEK VE ASEM’lerin mutfak sınıfında eğitim alan kursiyerler, "KOMEK'te İftar Bilinci" etkinliği kapsamında KOMEK mutfaklarında hazırladıkları yemekleri Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’ndeki (ASEM) "KOMEK'te İftar Bilinci" etkinliği Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ortaya çıkarıyor.

KOMEK ve ASEM Kurs Merkezleri mutfak sınıflarında düzenlenen "KOMEK'te İftar Bilinci" etkinliğiyle kursiyerler, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle hazırladıkları iftar yemeğini Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Her yıl geleneksel hale gelen yardımlaşma ruhuyla kursiyerlerin KOMEK mutfaklarında hazırladıkları 5 çeşit yemek, 30 gün boyunca ailelerin evine misafir oluyor.

Kursiyerler, kurs merkezleriyle devam ettirdikleri bu faaliyetle ihtiyaç sahibi ailelere iftar sevinci yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.

KOMEK ve ASEM'in sadece eğitimde değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında da aktif rol alması, şehirdeki dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlıyor.