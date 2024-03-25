Kocaeli Trabzonlular Derneği’nden Gebze bölgesine özel ilgi

Kocaeli'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kocaeli Trabzonlular Derneği, ramazan ayında Gebze bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutan dernek, Gebze bölgesinde yaşayan yaklaşık 200 aileye ramazan kolileri ulaştırdı.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı döneminde önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Abdulkadir Ayar, bu başarılı çalışmalarını artık Kocaeli Trabzonlular Derneği adı altında sürdürmeye başladı.

BAŞKAN İBRAHİMOĞLU’NDAN GEBZE’YE ÖZEL İLGİ

Kocaeli Trabzonlular Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Ayar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Ramazan ayı vesilesiyle Kocaeli Trabzonlular Derneği olarak Gebze'deki yaklaşık 200 aileye yardım eli uzatmak bizi mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak, onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak bizim için çok değerli. Titiz bir çalışma ile ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip ramazan boyunca destek olmayı sürdüreceğiz.

Bu süreçte Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu'nun da Gebze'ye özel ilgi göstermesi bizleri ayrıca motive ediyor. Gebze ve Kocaeli arasında güçlü bir bağ kurarak, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutmak en büyük amacımız. Hep birlikte daha nice insanın hayatına dokunmak ve onlara umut olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”