Kocaeli İzmit'te tam bir bayram havası esti

Kocaeli'de İzmit Belediyesi bu bayramda da çocukları sevindirdi, büyüklerin duasını aldıKOCAELİ (İGFA)- İzmitliler uzun yıllardır özlediği bayram coşkusunu İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan Halk Bayramlaşması etkinliklerinde doyasıya yaşadı. Bayram öncesi mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara cüz ve çiçek hediye edip dualarını alan Başkan Hürriyet, hazırladığı bayram şenlikleriyle de çocukları sevindirdi.

İzmit Belediyesi pandemi döneminin sona ermesinin ardından özlenen bayram tablosunu İzmit’te yeniden yaşattı. Her bayram öncesi olduğu gibi İzmit Belediyesi tarafından, bu bayram öncesinde arife günü mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara cüz ve çiçek takdim edildi. Vefat eden vatandaşlarımızın acılı aileleri unutulmadı. Sonrasında da ise düzenlenen bayramlaşma programı ve gerçekleştirilen etkinliklerle bayram coşkusu İzmitli çocuklar ve büyüklerce doyasıya yaşandı.

İzmit Belediyesi'nin, Belsa Plaza önünde düzenlediği Halk Bayramlaşması etkinliğine 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı. Adeta eski bayramların havasını yaşadıklarını belirten vatandaşlar bu tarz etkinliklerin çocukların bayram coşkusunu görmeleri bakımından değerli olduğunu belirttiler. Erken saatlerde kurulan oyun alanlarında eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, Kurban Bayramı’nı şenlik havasında yaşadı.

Bayram coşkusunu İzmitlilerle birlikte yaşayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Göreve geldiğimiz ilk sene bir halk bayramlaşması gerçekleştirmiştik. Ne yazık ki pandemi nedeniyle 2 sene boyunca bayramlaşma yapamamıştık. Pandemide yorulduk, üzüldük, kayıplar yaşadık, bayramlaşamadık, birbirimize sarılamadık. Bu sene hep birlikte kentte bayram havası essin istedik. Halkla bütünleşerek, herkes birbiriyle gönül gönüle bayramlaşsın istedik. Bu sene 2’ncisini düzenlediğimiz Halk Bayramlaşmamızda belediye meydanında büyük bir coşkuyla bayramı yaşadık. Bütün yurttaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Ettiğiniz dualar kabul olsun. Allah evlatlarımıza sağlık, ailelerimize birlik beraberlik versin. Güzel günler hep bizim olsun” diye konuştu.

“İYİ Kİ BÖYLE BİR ETKİNLİK OLDU”

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği bayram etkinliklerine katılan çocuklar etkinliklerden duyduğu sevinci dile getirerek, “İyi ki böyle bir şey oldu. Çünkü bunlar hem bizim için oluyor hem de büyükler katılıyor. Ailecek bir gün geçirmiş oluyoruz” dedi.

Halk Bayramlaşmasındaki şenliklere katılan bir başka vatandaş ise, “Başkanımıza böyle bir etkinlik yaptığı ve çocuklarımızı eğlendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir bayramlaşma oldu. Halk da mutlu oldu. En fazla da çocuklar mutlu olduğu için çok çok teşekkür ederim” diye konuştu.