Kocaeli'de engelleri kaldırmaya kararlıyız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Engelliler Haftası’nda yayınladığı mesajda engelli ve özel gereksinimli bireylerin hayata katılmasının önündeki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Engelliler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda engelsiz bir Kocaeli için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Büyükakın, ”Engelli vatandaşlarımız, özgün bakış açılarıyla sorunlara çözüm bulur, dayanışma ruhuyla herkese örnek olur, başarılarıyla bize ilham verir. Engellerimizi, önce zihinlerimizden kaldırmalıyız” dedi.

Engelliliğin aynı zamanda bir hak ve adalet meselesi olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, ”Hepimiz birer engelli adayıyız. Ahlaki ve vicdani olarak hepimiz daha da bilinçlenerek engelli bireylerimize karşı önyargılarımızdan arınmalıyız. Karşılaştıkları fiziksel, sosyal ve ekonomik engelleri kaldırmak için çaba sarf etmeliyiz. Erişilebilirlik standartlarını yükseltmeli, topluma tam katılımlarını sağlamak için daha fazla adımlar atmalıyız. Aslında kendini engelsiz zannedenlerin inanılmaz engelleri var; hissedemeyen sevemeyen bir kalpten daha engelli olan daha ne olabilir ki’’ ifadesini kullandı.

KOCAELİ YİNE ÖRNEK VE ÖNCÜ OLACAK

Büyükşehir’in Kocaeli genelinde yaptığı çalışmalarla daha önce evlerinden çıkmaya çekinen engelli vatandaşlarımızın artık daha mutlu olduğunu, geleceğe daha umutlu bakmaya ve sosyal hayata katılmaya başladığını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Büyükşehir olarak da engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Hayatı kolaylaştırmak için, engelleri kaldırmak için hep birlikte adım atıyoruz. Engellilerimize İzmit ve Gebze’de engelsiz binalar inşa ediyoruz. Engelsiz yaşam merkezlerimiz adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen ‘engelsiz’ binalar olarak inşa ediliyor. Bu projeyle engelli bireylerimizin ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılmalarını istiyoruz. Ailelerimiz özel çocuklarını güvenle buraya teslim edebilecek. Kocaeli, engellilere ve ailelerine yönelik hizmet ve eserleriyle yine örnek ve öncü olacak’’ açıklamasını yaptı.