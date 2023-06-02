KO-MEK ilçe sergileri ziyaretçilerden tam not aldı

KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler Kandıra ilçe sergisi ile muhteşem final yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerlerin bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek oluşturduğu birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı ilçe sergileri Kandıra sergisi ile final yaptı.

Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu serilerde bir birinden güzel ve eşsiz ürünler göz kamaştırdı. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı eşi benzeri olmayan ürünleri inceleyen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi.

KARTEPE, DERİNCE VE KANDIRA SERGİLERİ

Son olarak Kartepe, Derince ve Kandıra sergileri ile final yapan KO-MEK kursiyerleri ürünlerinin beğenilmesinden oldukça memnun. 12 ilçede 44 kurs merkezinde kurslara katılan kursiyerlerin ürünlerinden oluşan sergilerde yaklaşık 15 bin ürün sergilendi. İğne oyasından resim branşına, amigurimiden tel kırmaya, deri yapımından ağaç oyma işlemelerine kadar birçok eşsiz eserin bulunduğu sergilerde müzik grubu kursiyerleri unutulmaz eserler seslendirirken uygulama branşı kursiyerleri de Başkan Tahir Büyükakın ile birlikte uygulama yaparak sergilerin tadını çıkarttı.

KANDIRA SERGİSİ ZİYARETCİLERDEN TAM NOT ALDI

İlçe sergilerinin finalini Kandıra’da yapan KO-MEK bahar şenliği havasında sergi açılışı gerçekleştirdi. Finale yakışır ürün çeşitliliğinin ve sergilemenin yer aldığı Kandıra sergisine ziyaretçiler hayran kaldı. Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfü Yaren, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Göknar Kayaş Zor ve çok sayıda davetli katıldı.