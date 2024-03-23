Kayseri Talas'ta Nevruz coşkusu

Nevruz Bayramı, Kayseri Talas Belediyesi Osmanlı Kültür Sokağında kutlandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şuşa Azerbaycan Kültür Evi Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gösterileri büyük beğeni ile izledi ve yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Talas Belediyesi tarafından ramazan etkinliklerinin düzenlendiği Osmanlı Kültür Sokağı bu kez Nevruz coşkusuna ev sahipliği yaptı.

Şuşa Azerbaycan Kültür Evi Derneği tarafından düzenlenen programda şiirler okundu, 16 Türk devletinin bayrakları açılarak bayrak gösterisi yapıldı.

Programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gösterileri ilgiyle takip etti.

Programa ilişkin değerlendirmede bulanan Başkan Yalçın, “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek gençlerimizin hazırladığı bayrak gösterisini izledik. Bu güzel programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizin baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramını kutluyorum.” dedi.

Program sonunda Başkan Yalçın, yakılan ateşin üzerinden atlayıp demir dövdü.