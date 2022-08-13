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Kayseri jandarmasından Kur'an öğrencilerine eğitim
YAŞAM 13.08.2022, 16:30
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim faaliyetlerine devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri; Develi, Kocasinan, Melikgazi, Yahyalı, İncesu, Pınarbaşı, Felahiye, Tomarza ilçelerinde yaz Kur'an kursuna katılan bin 456 öğrenciye, genel trafik kuralları, yaya önceliği konularında trafik eğitimi verildi.
Trafik jandarması eğitimlerde trafik kuralları konusunda bilinçli yol kullanıcıları yetişmeyi amaçlayarak, meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefliyor.
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