İzmit Belediye Başkanı proje toplantısı için Berlin'de

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Berlin’de katıldığı programa dair yaptığı paylaşımda, "Kentimizi Avrupa’da, başarıyla temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet "Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor" proje toplantısı için Berlin’e gitti.

Başkan Hürriyet, programla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor" proje toplantısı için Belediye Başkan Yardımcılarımız Sibel Solakoğlu ve Seyhan Özcan, Kadın Aile Hizmetleri Müdürümüz Sinem Gülenç ile birlikte Almanya’nın başkenti Berlin’deyiz. Avrupa folklorunun gençlik çalışanları ve genç insanlar için uzaktan eğitim imkanıyla yeni eğitim kaynaklarına dönüştüğü interaktif bir e-öğrenim platformu oluşturulması noktasında çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve Berlin Türkiye Kadınlar Birliği Derneği’ni de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten Başkan Kaplan Hürriyet, "Bu vesileyle Kocaelispor’umuzun bir dönem teknik direktörlüğünü yapan Hikmet Karaman hocamızla da konsoloslukta görüşme şansımız oldu." ifadelerine yer verdi.