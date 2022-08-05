İTÜDER Bursa'da 'tercih' ilgisi

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından İTÜ mezunlarının kurduğu Mezunlar Derneği (İTÜDER) Bursa Şubesi, üniversite adaylarına yönelik tercih ve tanıtım günü etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa’daki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunlarını bir araya getiren Bursa İTÜDER, kurumlara kent yaşamını kolaylaştırıcı projeler ve öneriler sunmanın yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

İTÜDER Bursa Şubesi, üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere, İTÜ’nün sunduğu eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme hayatı; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif olanakları ile barınma, beslenme ve ulaşım imkânları hakkında bilgi vermek amacıyla tercih ve tanıtım günü etkinliği düzenledi.

Bursa’daki İTÜ Evi’nde gerçekleştirilen ve üniversite adaylarının büyük ilgi gösterdiği etkinliğe; İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisi Doç. Dr. Mahmut Altınbaş, İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yıldız Büyükçolak, İTÜ Mezunlarla İletişim Ofisi’nde görevli Yüksek Mühendis Abdullah Talha Türkmen katıldı. Etkinlikte, uzmanlar tarafından öğrenci ve ailelerine tercih danışmanlığı hizmeti sunuldu. Akademisyenler ve danışmanlarca meslek seçimi konusunda yönelttikleri sorulara cevap alan öğrenci ve veliler İTÜ tercih gününe yoğun ilgi gösterdi.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata da, öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Hepsi bizler için çok değerli. Onlar bizim geleceğimiz. Görevlerimizi ilerleyen dönemlerde devralacak, ülkemizi ve tüm dünyayı çok daha iyi bir noktaya taşımak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Bu bağlamda İTÜ; bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişleten uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nesilleri yetiştiren saygın kurumların başında gelmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.