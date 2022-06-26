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Hayata “Çok özel piknik molası”

YAŞAM 26.06.2022, 09:57
Hayata “Çok özel piknik molası”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha çok karışabilmesi adına yaz aylarında etkinliklerini artırdı. Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi ve Mola Evi’ne kayıtlı özel gereksinimli bireyler, Kuyuluk Tabiat Parkı’nda yapılan piknik etkinliği ile keyifli bir gün geçirdi.

MERSİN (İGFA) - Günün erken saatlerinde aileleri ile birlikte Kuyuluk Tabiat Parkı’na giden özel gereksinimli bireyler hem piknik yaptı, hem de açık havanın tadını çıkardı. Sağlık İşleri Dairesi’nde görevli personelin de eşlik ettiği piknikte, çocuklar yüzlerini boyatarak çocuk parkında doyasıya vakit geçirdi.

Sağlık İşleri Dairesi’ne bağlı Mola Evi’nde Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Fatma Esra Özdal, düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi vererek, “Havalar güzelleştikten sonra 17 pikniğimiz oldu. Mola Evi’nde asıl amacımız zaten aileleri rahatlatmaktı. Yeri geliyor çocuklarımızla kendi sınıfımızda etkinlikler yapıyoruz. Yeri geliyor havalar güzel olduğu sürece dışarıda da imkan bulamayanlara özellikle ağırlık vererek piknikler düzenliyoruz. Onların daha rahat oynayacağı ortamlar oluyor. Velilerin kaynaşacağı ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel dönütler alıyoruz, çalışmalarımızdan da memnunlar. Top oynuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Parkımız var. Çocuklarla parkta etkinlikler yapıyoruz. Velilerle de beraber hoş sohbet bir şekilde sosyalleşmelerini sağlıyoruz” dedi.

Angelman Sendromu Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu’nda yer alan ve 2 çocuğu da Angelman sendromlu olan Ersin Bakır ise okulun bitmesiyle bu tarz kaynaşma etkinliklerine katılmak istediklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekten son derece memnun olduğunu ifade eden Bakır, “Biz bu zamana kadar böyle yakın ilgi görmedik. İlk defa bu dönemde denk geliyoruz. Biz etkinlik yapacağımız zaman mesela Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi buldu, bizimle iletişime geçti. Onların katkılarıyla biz katılım sağladık. Bu zamana kadar gelip de kimse bizim kapımızı çalmadı. Nasılsınız? diyen bile olmadı ama şimdi etkinliklere katılıyoruz. Bizim 15 Şubat etkinliklerimiz oluyor. Angelman Sendromlular Günü; onları yapıyoruz, dışarıda velilerimizle buluşuyoruz. Yani bundan daha iyisi ne olabilir ki?” diye konuştu.

Bakır, etkinliklerin aileler ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine de değinerek,  “Bizim için en önemlisi ailelerin motivasyonu. Eğer bir aile ne kadar motive olursa çocuğuna o kadar iyi bakar. Her şey aile ile başlıyor. Biz ailelere iyi bakacağız, iyi davranacağız, onları biraz hoşnut tutmalıyız ki çocuklarına gereken ilgiyi, özeni göstersinler” ifadelerini kullandı.

Egemen Eroldu’nun annesi Nursel Eroldu, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine yönelik düzenledikleri etkinliklere yönelik olarak, “Çok mutlu olduk. Çok iyiyiz, çok seviniyoruz, çok yararlanıyoruz. Çocuklarımıza çok iyi geliyor. Büyükşehir Belediyesi çok güzel etkinlikler yapıyor. Tarsus’ta kampta kaldık. Çok güzel geçti günlerimiz orada. Çocuklarımız da çok mutlu oluyor o zaman. Çam havası alıyorlar, temiz hava alıyorlar, güzel geçiyor günler” cümleleriyle duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Melih Batu Aslan’ın annesi Özgür Aslan ise, “Eğleniyoruz. Melih’e de değişik bir ortam oldu. Yiyoruz, içiyoruz, biraz sonra oynayacağız. Mutlu olmak için geldik. İyi oluyor, etkinlikler bize her zaman iyi geliyor. Melih için böyle etkinliklere katılıyorum, mutlu oluyorum” derken, oğlu Melih’in duygularını da “Çok mutlu, kalabalığı çok seviyor. Yemeği çok seviyor. Eğlenmeyi seviyor” cümleleriyle anlattı.

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