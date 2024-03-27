Son Dakika

Halkla İlişkiler'den iklimsel mücadele

İklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalığı artırmak ve gelecek nesiller için hayati önem taşıyan iklim eylemlerini başlatmayı teşvik etmek amacıyla 45 halkla ilişkiler ajansı ve sektör kuruluşu bir araya geldi İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) aktivasyon partneri olarak kampanyanın Türkiye ayağını yürüttü

YAŞAM 27.03.2024, 09:26
Halkla İlişkiler'den iklimsel mücadele

İklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalığı artırmak ve gelecek nesiller için hayati önem taşıyan iklim eylemlerini başlatmayı teşvik etmek amacıyla 45 halkla ilişkiler ajansı ve sektör kuruluşu bir araya geldi. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) aktivasyon partneri olarak kampanyanın Türkiye ayağını yürüttü.ANKARA (İGFA) - Halkla İlişkiler sektör kuruluşları 'İklim Kriziyle Mücadele' için dünya çapında bir iletişim kampanyasına imza attı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) "Hava Durumu Çocukları" kampanyası, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Örgütü (ICCO) üyelerinin işbirliği ile 21 Mart'ta başlatıldı. Kampanya şu ana kadar 80'den fazla ülkede duyuruldu.

Türkiye'den Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) küresel ortakları arasında yer aldığı kampanyada, dünyanın dört bir yanından çocuklar yerel ve ulusal televizyon kanallarında hava durumu bültenlerini sunarak dünyanın geleceğine dair ürkütücü tahminlerini paylaşıyor.  Çocuklar izleyicileri, artan sıcaklıkların birkaç on yıl içinde insanlara ve küresel ekonomiye getireceği ve dünyadaki çocukların %94'ünden fazlasına etki edeceği öngörülen yıkıcı riskler konusunda uyarıyor.  Activista yaratıcı ajansının fikri olan kampanya ile yetişkinler, çocukların yararına olacak şekilde hayatlarındaki alışkanlıklarını değiştirme sözü vermeye teşvik ediliyor.

ICCO, Kasım ayında duyurduğu UNDP ortaklığı kapsamında Hava Durumu Çocukları iletişim kampanyasını yürütecek gönüllü üyeleriyle İklim İletişim Görev Gücü (CCT) ‘nü kurdu. Kampanyanın iletişim faaliyetleri için gönüllü destek çağrısına ABD ve Kanada, Avustralya, İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İtalya, İspanya, Portekiz, Çekya, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Macaristan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Çin ve Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Singapur, Tayland, Vietnam, Filipinler, Nijerya, Kenya, Güney Afrika, Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkeler yanıt verdi.

UNDP Kreatif Direktörü ve İklim İletişimi Çalışma Grubu Eş Başkanı Boaz Paldi, iletişimin, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rolü olduğunu bildiklerini belirterek, "Hava Durumu Çocukları kampanyası sektörün gücünü gösterdi. ICCO üyelerinin kampanyaya verdiği desteğin büyüklüğü beni çok şaşırttı. Pek çok farklı kuruluştan, ülkeden, kültürden ve dilden insanın katkıda bulunma çabası ilham vericiydi. Bu şimdiye kadarki en büyük iklim kampanyası ve Hava Durumu Çocukları’nın kalbindeki çocukların geleceği için büyük umutlar veriyor" dedi.

İDA Yönetim Kurulu Başkanı Özge Uzun ise, iklim değişikliği ile mücadelede hem bireysel hem de şirketler olarak yapabileceklerimiz damla damla büyüyecek ve çocuklarımızın geleceğine umut serpeceğini söyledi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13