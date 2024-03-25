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Fırtına ve kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu

YAŞAM 25.03.2024, 08:38
Fırtına ve kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu’nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Çanakkale'nin güney ve doğusu, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınakşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden itibaren bölge geneli (Antalya ve Mersin il merkezi hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; iç kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatısının akşam saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuzeybatısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/ saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van'ın doğusu ile gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batış, zamanla doğusu 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla batı ve kuzeybatıdan 6 la 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, zamanla 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7; akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 ,Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, güneyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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