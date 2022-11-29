Edirne Keşan'da Nazmi Metin’in resim sergisi açıldı

Edirne'de Uzunköprülü Gazeteci Ressam Nazmi Metin ve öğrencilerinin Resim Sergi açılışı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR- Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Nazmi Metin ve öğrencileri resim sergisi ve imza günleri, 2 Aralık'a kadar Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Konferans Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Nazmi Metin’e sergi nedeniyle bir plaket takdim etti.

Başkan Helvacıoğlu, el emeğini, sanatını eserlerini, bizlerle paylaşarak sergilemesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Nazmi hocamızın heyecanını, emeğini, maharetini, bakış açısını da ortaya koyan bir sanat yönü de var. Öğrencilerimiz de bu anlamda izliyorlar, bir sergi ötesinde bu. Çünkü sergi tamamen bir emek sergisidir. Ulu Önder Atatürk’ün resimlerinden Trakyamıza ait temalı resimlere kadar, ayçiçekten, Uzunköprü’den, sanatçılarımıza kadar o kadar resimler var ki çok anlam vermiş, kutluyorum" diye konuştu.

Nazmi Metin ise, kendisine bu imkanı tanıyan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na teşekkür etti.