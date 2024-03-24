Çağdaş Gençlik Şehitler Abidesi'nde buluştu

15. Çağdaş Gençlik Geleneksel Şehitler Abidesi Çanakkale Buluşması; Çağdaş Gençlik Merkez Birimi ve ÇYDD Çanakkale Şubesi öncülüğünde, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun katkılarıyla geçekleştirildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Çağdaş Gençlik Geleneksel Şehitler Abidesi Çanakkale Buluşması’nın 15.si, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi, ÇYDD Genel Merkezi ve ÇYDD Çanakkale Şubesi’nin iş birliği ile gerçekleştirildi. 69 şube ile 2 binden fazla üye ve öğrencinin katıldığı etkinlikte; ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Etkinlikte konuşan Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Atatürk’e ve O’nun fikirlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek ‘’Bu ülkede her şeye, bütün yıpratmalara rağmen Atatürk’ün adı gururla yaşatılıyor ve sonsuza kadar yaşatılacak. 1915 yılında bize ‘’Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin’’ kapısını aralayan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında bütün mehmetçiklerimizi saygıyla anıyoruz’’ dedi.

Gün boyu devam eden etkinlik, Çanakkale Şehitler Anıtı’nın ziyareti ile başlayarak şehitlerimiz anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Etkinlikte ayrıca, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabı tüm katılımcılar tarafından yüksek sesle okundu.

Etkinlik, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel konuşmasında tüm yıpratmalara rağmen Atatürk'ün adını gururla yaşatacaklarının sözünü verdi.

Program, Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcı Yardımcısı Yusuf Aksu tarafından geçekleştirilen basın açıklaması ile son buldu.