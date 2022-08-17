Bursa Osmangazi’den Alzheimer hastalarına özel hizmet

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesinde faaliyet gösterecek Alzheimer Bakım Merkezi’nin (ALBAM) kayıtları başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan BAREM, Bursa’da bulunan Alzheimer hastalarının yaşamına değer katmak için hazırlıklarını tamamladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen dev merkezin 150 Alzheimer hastasına rehabilitasyon imkanı sağlayacağını vurguladı.

Bursa’da önemli bir beklenti ve talebi karşılayan proje için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Dündar, “BAREM, insanlar için büyük bir moral kaynağı, ülkemiz için ise büyük bir örnek teşkil etti. Müzik, tiyatro gibi aktivitelere olanak sağlayan salonları, el becerileri ve hobileri geliştirecek kursları, bahçe ile salonunda yer alan spor aletleriyle adeta kaliteli yaşamın merkezi haline geldi. Şimdi bu önemli merkezde Alzheimer Gündüz Bakım Evi’ni açmaya hazırlanıyoruz. Uzman eğitmenlerimizin yapacakları zihinsel aktivitelerle Alzheimer hastalığının ilerleyişini yavaşlatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda spor hocaları eşliğinde egzersiz çalışmaları yaptırarak hastalarımızın kaslarını güçlendirmeleri konusunda destek vermeyi planlıyoruz. Merkezimizden faydalanmak isteyenler, (0224) 808 16 26 numaralı telefondan ön kayıt yaptırabilir. Bizler, faaliyetlerimizin çevre ve toplum üzerindeki olumlu etkilerinin farkındayız. Bursa’mız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.