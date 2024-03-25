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Bursa'nın kitap kurtları ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, bir yıl içerisinde en çok kitap okuyanın belirlendiği “Kütüphaneler Haftası Yılın Okuyucusu” belli oldu

YAŞAM 25.03.2024, 18:23
Bursa'nın kitap kurtları ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, bir yıl içerisinde en çok kitap okuyanın belirlendiği “Kütüphaneler Haftası Yılın Okuyucusu” belli oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kütüphaneler Haftası Yılın Okuyucusu” hediye takdim töreni yapıldı.  Niyazi Pakyürek Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,  22.dönem Akparti Milletvekili Niyazi Pakyürek, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay,  Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Anadolu Mahallesi Muhtarı Şaban Emin Durmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda kitap kurdu katıldı.

“KÜTÜPHANE GELENEĞİ BURSA’DAN BAŞLADI”

Tören’de konuşan Başkan Alinur Aktaş “bir ülkenin gelişmişlik düzeyini kütüphanelerinden anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Türk milletinin kütüphaneye önem veren bir geleneğe sahip olduğunu dile getiren Başkan Altaş; “ Zira okuyan, araştıran, düşünen bir toplum kütüphaneye her zaman ihtiyaç duyar. Bu bakımdan kütüphane sayısı ve kütüphanelerdeki kitap çeşidi bilgi ağının genişliği açısından önem arz etmektedir.  Biz de kütüphaneye önem veren bir geleneğe sahibiz çok şükür. İlk kütüphane de yine şehrimizde oluşmaya başlamıştır. İlk devirlerde kütüphaneler ayrı mekânlar olarak değil; medrese, tekke ve camilerin içinde yer alan bir yapıya sahipti. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nde ilk medresenin Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulması da kütüphane geleneğinin başlaması açısından önem arz etmektedir” diye konuştu.

Bursa’nın okuyan bir şehir olması için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphane ve gençlik merkezlerinin kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.  2023 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait kütüphane ve gençlik merkezlerinden bir milyondan fazla kişinin istifade ettiğini de belirten  Başkan Aktaş; “ Bursa’nın okuyan şehir olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda hem etkinliklerle hem de fiziki yatırımlarla şehrimize değer katıyoruz. Büyükşehir’e bağlı; Şehir Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi, Millet Kütüphanesi, Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Mudanya Hasanbey Kütüphanesi, Niyazi Pakyürek Millet Kütüphanesi ve Gezici Kütüphanemiz ile 15 gençlik merkezimizde 100 bine yakın kitap vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bu bilgi yuvalarımız; konforlu ve güvenli mekânlar olarak kitap okumak, araştırma yapmak, ders çalışmak ve nitelikli vakit geçirmek isteyen herkese açık. Gururla ifade ediyorum ki kütüphanelerimizden 2023 yılında 1 milyonu aşkın kişi istifade etti, bu da Bursa nüfusunun 3’te 1’i anlamına geliyor neredeyse”  dedi.

Kütüphaneler Haftası’nıda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak farklı etklinliklerle kutladıklarının altını çizen Başkan Alinur Aktaş, Bu etkinliklerden birisi de kütüphane kullanıcıları arasında kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığını teşvik etmek olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri’nden en çok kitap ödünç alan okuyucuları belirlediklerini söyleyen Başkan Aktaş; “ Çocuk ve yetişkin kategorisinde Mart 2023 - Mart 2024 tarih aralığında kütüphanelerimizden en çok kitap ödünç alanların arasından yılın okuyucularını belirledik. Elimizdeki kayıtlara göre 1 yıl boyunca; çocuk kategorisinde en çok okuyan ilk 3 kişi; 162 kitapla   9 yaşındaki Ahmet Hacı, 92 kitapla 8 yaşındaki Hatice Kübra Balcı ve 82 kitapla 8 yaşındaki Amine Bahar Bora oldu. Yetişkin kategorisinde en çok okuyan ilk 3 kişi ise; 80 kitapla  Jale önder, 72 kitapla Nurgül Soyak, 55 kitapla  Selma Kaya oldu.  İnşallah bir ömür boyu kitaplarla bir arada yaşarsınız 60. Kütüphane haftası’nı tebrik ederken kitaptan bir dünyada yaşamanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında en fazla kitap okuyan isimlere kitap seti, Burfaş Sosyal Tesisleri’nde yemek ikramı ve çeşitli hediyeler verdi. Başkan Aktaş ayrıca kütüphane de bulunan gençlere de 2 GB internet paketi hediye etti.

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