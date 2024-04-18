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Bursa'da ilk ders zili ünlü oyuncu Çetin Altay'dan

Bursa’da kurulan HND Sanat Atölyesi’nin açılışında oyuncu adaylarıyla buluşan ünlü sanatçı Çetin Altay, ilk ders zilini çaldı Altay, kursiyerlere tiyatronun kişisel gelişimine olumlu katkısını anlattı

YAŞAM 18.04.2024, 09:19
Bursa'da ilk ders zili ünlü oyuncu Çetin Altay'dan

Bursa’da kurulan HND Sanat Atölyesi’nin açılışında oyuncu adaylarıyla buluşan ünlü sanatçı Çetin Altay, ilk ders zilini çaldı. Altay, kursiyerlere tiyatronun kişisel gelişimine olumlu katkısını anlattı.BURSA (İGFA) - HND Yatırım Danışmanlık bünyesinde Bursa’da kurulan HND Sanat Atölyesi’nde ilk ders ünlü oyuncu Çetin Altay’ın katılımıyla başladı.

Türk sinemasının en komik yıldızlarından olan Çetin Altay, HND Sanat Atölyesi oyunculuk eğitmeni ve yönetmen Mehmet Tamer Uyar’ın ilk dersine dahil oldu.

Bursalı oyuncu adayı kursiyerlerinin heyecanla karşıladığı Altay, her yaş grubundan olan 20’yi aşkın katılımcıya oyunculuk mesleğine dair ilk tüyoları verdi. Altay, “Ben tiyatro, hem sinema hem de dizi oyuncusuyum. Ancak bu üç kategoriyi sıralayın deseniz bir numaraya tiyatroya koyarım. Çünkü tiyatro oyuncusunun sahneye çıktığında gerçek seyirci karşısında hata yapma şansı yoktur. Dolayısıyla burada alacağınız temel tiyatro eğitimi belki de aylar sonra farkedeceksizin ama en başta sizlerin kişisel gelişimine büyük katkı sağlayacak. Özgüveniniz yükselecek, insanlarla diyaloğunuz konuşma tarzınız bile olumlu anlamda gelişecek” dedi.

ÜNLÜLER HND SANAT'LA OLACAK

Uzun yıllardır yatırım danışmanlığı alanında hizmet veren başarılı iş kadını Hande Yörükoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu HND Yatırım Danışmanlık bünyesinde kurduğu HND Sanat Atölyesi’nin ilk dersine kursiyerlerle birlikte katıldı. Yörükoğlu, yaptığı açıklamada; “Önce tiyatro ve oyun çıkarma atölyesiyle başladığımız bu keyifli yolculuğu kısa süre içinde yeni sanat dallarındaki etkinliklerini de ekleyerek, şehrin kültür-sanat yaşamına yeni bir renk getirme arzusundayım. Bu yolculukta birçok sürpriz kursiyerlerimizi ve Bursalıları bekliyor olacak. Bugün ünlü oyuncu Çetin Altay’ı konuk ettik. İlerleyen günlerde de yine birbirinden değerli sanatçılar bizimle birlikte olacak...” diye konuştu.

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