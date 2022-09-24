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Başarılı öğrenciler ödülü Çerçioğlu'ndan aldı

YAŞAM 24.09.2022, 15:15
Başarılı öğrenciler ödülü Çerçioğlu'ndan aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “30 Ağustos Zaferde 100. Yıl” ve “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Çerçioğlu tarafından takdim edildi.AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocuklara yaşamları boyunca başarılar diledi.

Yarışmalar resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde düzenlenirken öğrencilere aldıkları dereceye göre bisiklet, elektrikli scooter, tablet bilgisayar ve akıllı saat ödülleri verildi. Ayrıca tüm katılımcılara malzemeli resim çantası armağan edildi.

30 Ağustos ile 7 Eylül’ün 100. yılına özel, anlamlı ve özel çalışmaların ortaya çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçioğlu, “Müthiş eserler ortaya çıktı. Çocuklarımız çok yetenekli, çocuklarımızı yetiştiren ailelere teşekkür ediyorum. Başarıyla dolu nice yıllarınız olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu başarılı çalışmalar ortaya koyan çocukları tek tek tebrik etti.

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