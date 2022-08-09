Aygün Karadoğan'dan iddialı cover

Şarkıcı Aygün Karadoğan Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek merhum sanatçı Zeki Müren ile anılan ‘’Gözlerin Doğuyor Gecelerime’’ şarkısını rap müzik ve gazel ile harmanlayarak VM Müzik Yapım etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Şarkıcı Aygün Karadoğan, bugüne kadar birçok kişinin yorumladığı şarkıyı büyük bir cesaret örneği göstererek rap müzik ve gazel ile birleştirdi. Kısa sürede çok ciddi izlenen ve dinlenen şarkı Türkiye radyolarında listelere damga vurdu. Sanat Güneş'imiz merhum Zeki Müren'in kendisi için bir idol olduğunu aktaran Karadoğan, "Büyük üstadın bu şarkısını rap ve gazel ile harmanlayarak kimsenin cesaret edemeyeceği farklı bir cover yaptık.Elbette burada ki amaç gençlerimize unutulmaya yüz tutmuş Türk Sanat Müziğini günümüze uyarlayarak tekrardan sevdirmek.Bunu başaracağımıza inancım sonsuz.Ayrıca sevgili aranjörüm Mert Ali İçelli bugüne kadar yaptığı şarkılar ile birçok başarıya imza attı. “Gözlerin Doğuyor Gecelerime” şarkısına yaptığı aranje ile başarısını taçlandırdı" dedi.

Şarkının sözleri ünlü söz yazarı Halit Çelikoğlu’na, müziği ise Yusuf Nalkesen’e ait. Aygün Karadoğan’ın yaptığı ‘’Gözlerin Doğuyor Gecelerime’’ şarkısının aranjör koltuğunda ise yaptığı aranjelerle Türkiye’nin hit makinesi olarak anılan Mert Ali İçelli oturuyor.