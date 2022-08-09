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Aydın 1,5 yaşındaki bebek için seferber oldu

YAŞAM 09.08.2022, 14:05
Aydın 1,5 yaşındaki bebek için seferber oldu

Aydın'da yoğun bakımda yatan 1,5 yaşındaki bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Aydın'ın Didim ilçesinde boğulma dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan 1,5 yaşındaki bebek için İl Sağlık Müdürlüğü seferber oldu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki çocuğun sağlığına tekrar kavuşması için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Ekipler bebeği önce ambulansla Aydın'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na götürdü. Sağlık bakanlığı tarafından burada hazırda bekletilen ambulansla uçağa sevk edilen bebek tedavisi için İstanbul'a gitti.

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