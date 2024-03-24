AKSAÇLILAR, Yazıcıoğlu’nu unutmadı

AKSAÇLILAR Genel Merkezi, 25 Mart 2009’da içinde bulunduğu helikopterin düşürülmesi neticesinde şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu, beraberinde şehit olan dava arkadaşları, yakın bir zaman önce vefat eden Hasan Koç ve tüm şehitleri dualarla andı.İZMİR (İGFA) - Gerçekleştirilen Anma Programına İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, İYİ Parti İl Başkanı Av. Ülkü Doğan, Millî Yol Partisi MKY üyesi Serttaş Arslan, Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi, Yeniden Refah PartisiGenel Başkan Yrd. Davut Konakcı, Yeniden Refah Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Dr. Murat Kan, Yeniden Refah Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Timüçin Özakçan, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Arslan, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aksoy, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü İzzet Gündüz, Tüm Uzmanlar Ve Emekliler Derneği Başkanı Cevdet Çağlar, Çankırılılar Derneği Bşk. Yardımcısı Atilla Karaaslan ve STK temsilcileri katıldı.

Düzenlenen mevlit programında şehitler için okunan Hatmi-Şerif, Yasin-İ Şerif, İhlas Suresi, Kelimeyi Tevhit, Lafza-İ Celil, Salavatı Şerif ‘in duasını mevlit sonunda İzmir il müftüsü Sinan Kazancı yaptı

Mevlit sonrası kısa bir açıklama yapan AKSAÇLILAR Genel Başkanı, Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı ve Yazıcıoğlu’nun İzmir'deki son İl Başkanı Ahmet Bereket; "Şehidimizin emanetin mirasını yiyenlere inat, inanmış bir avuç dava ne feriyle bu etkinlikleri yaparken, 25 Mart geldiğinde yine bir çok Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nun dostlarının, arkadaşları(!) nın sosyal medya hesaplarını, Yazıcıoğlu’nun fotoğraflarıyla süslediklerini, siyasilerin ise seçim zamanı olduğu için Şehidimizi hatırladıklarını” dile getirdi

Bereket, “Cennet mekan Muhsin başkanımın ne kadar dürüst, ne kadar mert ve vefatının ülke için ne kadar büyük kayıp olduğunu anlattıkları, yazılı ve görsel basına verdikleri beyanatlarına şahit olduk. Biz ise AKSAÇLILAR olarak, Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu Ve evveliyatında Başbuğ Alparslan Türkeş ve gelmiş geçmiş tüm Dava büyüklerimizin yolundan yürümeye gayret edip, son nefes, son nefer, son damla kan kalana kadar, bu zor ve çileli yolda yürümeyi seçenler, şehidimizin dediği gibi ‘Bizim Yolumuz Dikenli Ayağını Seven Gelmesin’ sözünden hareketle, makamları, mevkileri, meclis üyeliklerini, Millet vekilliklerini ellerinin teresiyle itmiş olanlar, çizgimizi bozmadan, vefanın İstanbul’da bir semt adı değil, vefanın emanete sahip çıkmak olduğunu dosta, düşmana bir kere daha göstermiş olduk. Selam olsun önden giden şehitlerimize. Selam olsun AKSAÇLILAR’a” diye konuştu.