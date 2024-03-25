Adrenalin Tutkunları Gebze Driftfest’te buluştu
Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 2 ’si düzenlenen Driftfest’e bu yılda ilgi ve katılım hayli yüksek oldu
Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Driftfest’e bu yılda ilgi ve katılım hayli yüksek oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Driftfest’e bu yılda ilgi ve katılım hayli yüksek oldu. Balçık Mahallesi’nde düzenlenen ve birçok ünlü sporcunun katılımıyla gerçekleşen festival, adrenalin şovları ile adeta nefesleri kesti. Gerekli tedbirlerin alınarak trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen Gebze Belediyesi Driftfest’te profesyonel sporcuların sergilediği ‘drift’ gösterileri, Gebzeliler yoğun ilgiyle izledi.
SPORTİF FAALİYETLERİ ÇEŞİTLENDİRİYORUZ
Festivalde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak sporu çeşitlendirmek ve hayatın her alanında Gebzeli hemşerilerimizle olmasını sağlamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız Driffest’in bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Diğer taraftan dağ bisikleti yarışlarını, Off-Road yarışlarını ve daha onlarca sporu Gebzeli hemşerilerimizle buluşturduk. Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13