Adrenalin Tutkunları Gebze Driftfest’te buluştu

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Driftfest’e bu yılda ilgi ve katılım hayli yüksek oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Driftfest’e bu yılda ilgi ve katılım hayli yüksek oldu. Balçık Mahallesi’nde düzenlenen ve birçok ünlü sporcunun katılımıyla gerçekleşen festival, adrenalin şovları ile adeta nefesleri kesti. Gerekli tedbirlerin alınarak trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen Gebze Belediyesi Driftfest’te profesyonel sporcuların sergilediği ‘drift’ gösterileri, Gebzeliler yoğun ilgiyle izledi.

SPORTİF FAALİYETLERİ ÇEŞİTLENDİRİYORUZ

Festivalde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak sporu çeşitlendirmek ve hayatın her alanında Gebzeli hemşerilerimizle olmasını sağlamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız Driffest’in bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Diğer taraftan dağ bisikleti yarışlarını, Off-Road yarışlarını ve daha onlarca sporu Gebzeli hemşerilerimizle buluşturduk. Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.