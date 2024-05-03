İzmir Güzelbahçe’de Gasilhane yeniden hizmette

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçimde hizmet vaatlerinden biri olan gasilhaneyi yeniden hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Atatürk Mahallesi Merkez Cami’de bulunan uzun zamandır kullanılmayan gasil hane yeniden hizmete açıldı.

Daha önce ilçemizde cenaze yıkama işlemi yapıldığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Atatürk Mahallesi Merkez Cami’miz yenileme esnasında hayırsever eski meclis üyemiz Özer Ertuğrul’un cami inşaası ve gasilhane yapımında desteği büyük oldu. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bir süre sonra kullanıma kapandı. Bu zaman zaman vatandaşlarımız tarafından bizlere söyleniyordu. Biz de seçimde bu durumla ilgili bir çalışma yaptık ve hizmet vaatlerimizin içine alarak yapacağımızın sözünü verdik. 50 gün içinde bu vaadimizi yerine getirerek yeniden hizmete sunduk. Söz verdik sözümüzü yerine getirmek bizim için en büyük mutluluk. Hizmete sunduğumuz gasilhane binamızda cenaze işlemleri artık daha sağlıklı bir şekilde yapılacak. Tüm eksiklikler belediyemiz tarafından karşılanacak. Vatandaş kederli haliyle bir de cenaze işlemleriyle uğraşmayacak. İyi gün de olduğu gibi kötü günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.