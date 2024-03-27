Tırhandil Cup'ta kış trofesi sona erdi

Denizin üzerine en çok yakışan ve en denizci tekne olarak nitelendirilen tırhandiller, senenin son etabı için hafta sonu yarıştılar.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) faaliyet programında yer alan ve 2016 yılından beri gerçekleştirilen Tırhandil Cup Kış Trofesi'nde 6 ayak/12 yarış olarak planlanan yarışlarda toplam 10 tekne yelken açtı, Hızır 1 ve Gara Poşet arasındaki rekabetin taraflı tarafsız herkese çok heyecanlı anlar yaşattığı yarışlar cumartesi günü güneşli bir havada, ortalama 7-9 knot rüzgarla Bodrum-Köçek Adası parkurunda coğrafi rotada gerçekleşti. Pazar günü ortalama 10-14 knot rüzgarla Karaada-Kıstak Adası parkurunda devam eden yarışlarda, filonun tamamı son finişe kadar kıyasıya yarışmayı hiç bırakmadı. Parkurun finiş hattı, yarışı takip edenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Başhakem Aslı Göktan ve ekibinin hakemliğini üstlendiği Tırhandil Cup, trofeyi kazananın son ana kadar belli olmadığı, birbirinden heyecanlı iki yarışla 2023-2024 trofesini bitirdi.

İmeak Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç'in konuşmasıyla başlayan tören, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Erdem Ağan'ın konuşmasıyla devam etti. Ardından yarışa katkıda bulunmak isteyen firmalar tarafından verilen hediyeler çekilişle sahiplerini buldu. Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı ödül töreninde, trofenin kazananı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gara Poşet oldu. Hızır 1 trofeyi ikinci olarak tamamlarken, Whisper S de üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Törende, her zaman olduğu gibi bir arada olmanın coşkusu kazandı ve bütün katılımcılar, filoya yeni eklenecek tekneleri ve 2024-2025 trofesini büyük bir heyecan ile beklediklerini belirttiler.

Tırhandil Cup organizasyonu tırhandillerin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla düzenlendiği gibi katılımcılar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi amacını da taşıyor. Katılımcılar tarafından ‘en denizci tekne' olarak adlandırılan Tırhandil Cup yarışları, tamamı gönüllülerden oluşan bir organizasyon komitesi, Bodrum Ticaret Odası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın destekleri ve diğer kamu kurumları ve sponsorların katkılarıyla düzenleniyor.

Trofe Toplam Sonuçları B Grubu 3- Muammer Bey

2-Gülşade

1- Whisper S

Trofe Toplam Sonuçları A Grubu 3- Usta K

2- Hızır

1- Gara Poşet

Trofe Toplam Sonuçları Genel Sıralama 3- Whisper S

2- Hızır

1- Gara Poşet