Son Dakika

Tırhandil Cup'ta kış trofesi sona erdi

Denizin üzerine en çok yakışan ve en denizci tekne olarak nitelendirilen tırhandiller, senenin son etabı için hafta sonu yarıştılar

SPOR 27.03.2024, 10:12
Tırhandil Cup'ta kış trofesi sona erdi

Denizin üzerine en çok yakışan ve en denizci tekne olarak nitelendirilen tırhandiller, senenin son etabı için hafta sonu yarıştılar.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) faaliyet programında yer alan ve 2016 yılından beri gerçekleştirilen Tırhandil Cup Kış Trofesi'nde 6 ayak/12 yarış olarak planlanan yarışlarda toplam 10 tekne yelken açtı, Hızır 1 ve Gara Poşet arasındaki rekabetin taraflı tarafsız herkese çok heyecanlı anlar yaşattığı yarışlar cumartesi günü güneşli bir havada, ortalama 7-9 knot rüzgarla Bodrum-Köçek Adası parkurunda coğrafi rotada gerçekleşti. Pazar günü ortalama 10-14 knot rüzgarla Karaada-Kıstak Adası parkurunda devam eden yarışlarda, filonun tamamı son finişe kadar kıyasıya yarışmayı hiç bırakmadı.  Parkurun finiş hattı, yarışı takip edenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Başhakem Aslı Göktan ve ekibinin hakemliğini üstlendiği Tırhandil Cup, trofeyi kazananın son ana kadar belli olmadığı, birbirinden heyecanlı iki yarışla 2023-2024 trofesini bitirdi.

İmeak Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç'in konuşmasıyla başlayan tören, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Erdem Ağan'ın konuşmasıyla devam etti. Ardından yarışa katkıda bulunmak isteyen firmalar tarafından verilen hediyeler çekilişle sahiplerini buldu. Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı ödül töreninde, trofenin kazananı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gara Poşet oldu. Hızır 1 trofeyi ikinci olarak tamamlarken, Whisper S de üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Törende, her zaman olduğu gibi bir arada olmanın coşkusu kazandı ve bütün katılımcılar, filoya yeni eklenecek tekneleri ve 2024-2025 trofesini büyük bir heyecan ile beklediklerini belirttiler.

Tırhandil Cup organizasyonu tırhandillerin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla düzenlendiği gibi katılımcılar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi amacını da taşıyor. Katılımcılar tarafından ‘en denizci tekne' olarak adlandırılan Tırhandil Cup yarışları, tamamı gönüllülerden oluşan bir organizasyon komitesi, Bodrum Ticaret Odası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın destekleri ve diğer kamu kurumları ve sponsorların katkılarıyla düzenleniyor.
  Trofe Toplam Sonuçları B Grubu 3- Muammer Bey
2-Gülşade
1- Whisper S
  Trofe Toplam Sonuçları A Grubu 3- Usta K
2- Hızır
1- Gara Poşet
  Trofe Toplam Sonuçları Genel Sıralama 3- Whisper S
2- Hızır
1- Gara Poşet

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13