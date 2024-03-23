Milas’ın efeleri resmen Efeler Ligi’nde

Uzun yıllardan bu yana Türk Voleybolunun en prestijli ligi olan Efeler Ligi’ne çıkabilmek için olağanüstü mücadele eden Milas Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, hayalini gerçeğe dönüştürdü. Konya’da düzenlenen play-off yarı final ve finallerde başarı göstererek Efeler Ligi’ne çıkmaya hak kazandı.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri 1. Lig A Grubu Şampiyonu Milas Belediyespor, Konya’da düzenlenen play-offlarda Efeler Ligi’ne çıkmaya hak kazandı.

2018-2019 Sezonunda yükseldiği 1. Lig’te şimdiye kadar 4 şampiyonluk elde etmesine rağmen play-offlarda başarı elde edemeyen Milas Belediyespor, tarihinde ilk kez Efeler Ligi’nde mücadele edecek.

Bir başarı hikayesi yazan Milas Belediyespor’un zaferi ilçede mutluluk yaratırken, başarı haberi belediye tarafından anonslarla vatandaşlarla paylaşıldı.

OLAĞANÜSTÜ ÇABA İSTATİSTİKLERE YANSIDI

Yıllardan bu yana Efeler Ligi’ne çıkmak için çaba gösteren Milas Belediyespor, Konya’da düzenlenen yarı finalleri 2. olarak tamamladı. Final müsabakalarının ilk gününde Altekma’ya 3-1 mağlup olan tecrübeli ekip, hızla toparlanarak Erzin Narenciyesi Yeşilkent Spor’u 3-2 mağlup etti. Serinin son maçında Niksar Bld. ile karşılaşan Milas Belediyespor, 2 saat 42 dakika süren maçı 3-2 kazanarak adını Efeler Ligi’ne yazdırdı.

Maçı çok sayıda taraftar izlerken, salonda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da tecrübeli ekibi kutladı ve duygularına hakim olamadı.