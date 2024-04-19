Manisa'nın hedefi galibiyet
Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 27’nci hafta maçında evinde oynayacağı Onvo Büyükçekmece maçının hazırlıklarını sürdürdü Kazanması halinde play-off oynamayı garantileyecek olan Potanın Tarzanları’nın mücadelesi 21 Nisan Pazar günü saat 13 00’te Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak
Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 27’nci hafta maçında evinde oynayacağı Onvo Büyükçekmece maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kazanması halinde play-off oynamayı garantileyecek olan Potanın Tarzanları’nın mücadelesi 21 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak. MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki (BSL) 2’nci sezonunda iyi bir performans ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediye Spor play-off potasındaki yerini koruyor. Haftaya, 6’ncı sırada başlayan yeşil-beyazlı takım, 21 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Onvo Büyükçekmece’yi Manisa’da ağırlayacak. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda tedavi süreçleri devam eden James Anderson, Mustafa Baki Görür ve Sinan Sağlam takımdan ayrı çalıştı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|87
|2. Fenerbahçe
|32
|85
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|32
|48
|5. Rizespor
|32
|48
|6. Başakşehir
|32
|46
|7. Kasımpasa
|32
|46
|8. Sivasspor
|32
|44
|9. Antalyaspor
|32
|42
|10. Alanyaspor
|32
|42
|11. A.Demirspor
|32
|40
|12. Samsunspor
|32
|38
|13. Ankaragücü
|32
|37
|14. Kayserispor
|32
|37
|15. Konyaspor
|32
|36
|16. Hatayspor
|32
|33
|17. Gaziantep FK
|32
|31
|18. Karagümrük
|32
|30
|19. Pendikspor
|32
|30
|20. İstanbulspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|30
|60
|3. Kocaelispor
|30
|52
|4. Ahlatçı Çorum FK
|30
|52
|5. Sakaryaspor
|30
|51
|6. Bodrumspor
|30
|49
|7. Boluspor
|30
|46
|8. Bandırmaspor
|30
|46
|9. Gençlerbirliği
|30
|44
|10. Erzurumspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|36
|12. Şanlıurfaspor
|30
|34
|13. Ümraniye
|30
|34
|14. Manisa FK
|30
|33
|15. Tuzlaspor
|30
|32
|16. Adanaspor
|30
|32
|17. Altay
|30
|15
|18. Giresunspor
|30
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|73
|2. Arsenal
|32
|71
|3. Liverpool
|32
|71
|4. Aston Villa
|33
|63
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|33
|48
|9. Chelsea
|31
|47
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|32
|43
|12. Fulham
|33
|42
|13. Bournemouth
|32
|42
|14. Crystal Palace
|32
|33
|15. Brentford
|33
|32
|16. Everton
|32
|27
|17. Nottingham Forest
|33
|26
|18. Luton Town
|33
|25
|19. Burnley
|33
|20
|20. Sheffield United
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|78
|2. Barcelona
|31
|70
|3. Girona
|31
|65
|4. Atletico Madrid
|31
|61
|5. Athletic Bilbao
|31
|57
|6. Real Sociedad
|31
|50
|7. Valencia
|31
|47
|8. Real Betis
|31
|45
|9. Villarreal
|31
|39
|10. Getafe
|31
|39
|11. Osasuna
|31
|39
|12. Las Palmas
|31
|37
|13. Sevilla
|31
|34
|14. Deportivo Alaves
|31
|32
|15. Mallorca
|31
|31
|16. Rayo Vallecano
|31
|31
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|31
|25
|19. Granada
|31
|17
|20. Almeria
|31
|14