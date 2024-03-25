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İki Türk sporcu 'ilk'lere imza attı

SPOR 25.03.2024, 09:11
İki Türk sporcu 'ilk'lere imza attı

Türk Sporcu Murat Öz, 7 Oceans Parkurlarından Yeni Zelanda’da bulunan Cook Strait kanalını yüzerek geçtiİSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet tahimizde ilkler gerçekleşti. İki Türk Sporcu, Aysu Türkoğlu (23) ve Murat Öz (42), 7 Oceans Parkurlarından Yeni Zelanda'da bulunan Cook Strait kanalını birbirlerinden iki gün ara ile yüzerek başarı ile tamamladı.

Daha önce bu parkuru geçen tek Türk olan Bengisu Avcı'nın ardından Aysu Türkoğlu bu kanalı 7 saat 22dakika sürede geçerek hem en hızlı Türk yüzücü hem de gece yüzen ilk Türk Sporcu oldu ardından Murat Öz geçisini tamamladı ve bu parkuru geçmeyi başaran ilk Erkek Türk sporcu oldu. Her iki sporcumuzun da başlangıç noktası Yeni Zelanda'nın kuzey doğusunda bulunan Arapaoa Kayalıkları oldu, yüzüşlerini ise Kuzey adanın Wellington şehrinin batı bölgesinde kalan yamaçlarına vararak karaya ayak bastılar.

Murat Öz Catalina geçişini bitirdiğinde dünya çapında Triple Crown'u 365 günün altında tamamlamış 10 kişiden biri oldu.

2023 yılı içerisinde Murat Öz Catalina kanalının geçişi ile birlikte Türkiye'de 5 dünyada ise sadece 365 kişinin başarmış olduğu üçlü tacı elde etmiş olacak ve bunu 365 günden az bir sürede tamamlamış olarak dünyada bunu başarmış sayılı kişiden biri arasında yerini aldı.

COOK STRİAT KANALININ ZORLUKLARI;

İki adanın en yakın iki noktasının arası kuş olarak 22km. Ancak akıntılar ve medcezir nedenyle yüzücüler için bu mesafe değişiklik gösterebiliyor. En optimum şartları yakalayabilmek için yüzücüler hem hava hem de deniz şartlarına göre start alıyorlar. Yüzücülere son derece yüksek gözlem teknolojisine sahip, köpek balığı ve vahşi hayata dair önlemlerin alındığı bir tekne eşlik ediyor. Karanlıkta görünür olmak ve aynı zamanda deniz canlılarının dikkatini çekmemek üzere yüzücüler kırmızı ve yeşil ışık takarak yüzüdüler.

Teknede destek olarak Nesli Özel, Aysu Türkolğlu ve Murat Öz değişimli olarak birbirine yardım ettiler. TÜm zorluk ve engellere ragmen birbirini yanlız bırakmayan ekip, tam anlamıyla örnek teşkil edecek sporcu ve dayanışma gösterdiler. Ekip Yüzücülerin güvenlik, beslenme ve moral olarak bütün görevleri üstlenip yüzücülere sadece kulaç atmak işini bıraktılar. Tekne'de ayrıca Kaptan Grant ve ekibinin yanı sıra NZOWF'dan gözlemciler bulundu. Yüzüş Yeni Zelanda'nın kuzet doğusunda bulunan Arapaoa Kayalıkları oldu, yüzüşlerini ise Kuzey adanın Wellington şehrinin batı bölgesinde kalan yamaçlarına vararak karaya ayak basarak son buldu.

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