'Erbakan Gençlik Spor' yeni sezona hızlı başladı

Erbakan Gençlik Spor Kulübü Bayanlar Penaltı Turnuvasında birinci oldu.İSTANBUL (İGFA) - Arap Çeşme Spor Kulübünün düzenlediği, 20 takımdan 40 sporcunun katıldığı penaltı turnuvasına Ankara Gençlerbirliği, Tuzla Sahil Spor, Körfez Gençlerbirliği ve Erbakan Gençlik Spor Kulübü gibi futbol kulüpleri katıldı.

Bayanlar penaltı turnuvasında Erbakan Gençlik Spor Kulübünü tek başına temsil eden Erbakan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Beyzanur Zengin turnuva birincisi olarak 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Turnuva kuralı olan 2 bin TL’si sporcuya, bin TL’si kulübe olan ödülün tamamını kulübüne veren Beyzanur Zengin; yeni bir kulüp olduklarına dikkati çekerek, "İhtiyaçlarımız var. Er Bakan Gençlik Spor Kulübüne önce kendi sporcuları sahip çıkacaktır bundan dolayı kendi ödülüm olan 2 bin TL’yi kulübüme bağışlıyorum" dedi.

Turnuva birincisi Beyzanur Zengin’le hatıra fotoğrafı çektiren ve sporcusunu tebrik eden Erbakan Gençlik Spor Kulübü Başkanı Şamil Ayyıldız ise, kendisinin ödülünü ve başarısını kulübümüze armağan etmesi mutlu ettiğini belirterek, "Bizlerden desteğini esirgemeyen herkesi başarılarımızla mutlu edeceğiz" dedi.