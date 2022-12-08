Çayırova'ya karatede 7, kickboksta 6 madalya

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi karate, kickboks ve U16 futbol branşında toplamda 13 madalya ve 1 kupa kazanma başarısı gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi U16 futbol takımı, 2022-2023 sezonu U16 futbol ligi K grubunda sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Futbolda alt yapıda büyük işlere imza atarak Türk futboluna yeni sporcular kazandıran Çayırova Belediyesi bu sezon da rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

KARATEDE 7 MADALYA

Çayırova Belediyesi karate takımı, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen İller Arası Karate Ligi müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı. 82 kulüp, 21 il ve 1082 sporcunun katıldığı organizasyonda Çayırova Belediyesi sporcuları 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı.

KİCKBOKS’TA 6 MADALYA

Çayırova Belediyesi Kickboks takımı Denizli’de gerçekleşen 4. İller arası Kickboks Ligi müsabakalarında ringe çıktı. Kickboks takımı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Denizli’den toplamda 6 madalya ile ayrıldı.