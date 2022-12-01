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Bursa'da spor yatırımlarına ek destek

SPOR 01.12.2022, 14:42
Bursa'da spor yatırımlarına ek destek

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bursa’da büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından yapılması planlanan, inşası devam eden spor alanları ve mevcut alanların iyileştirilmesi için 637 milyon TL’lik ek ödenek ayrıldığı müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da belediyeler tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve yapımı devam eden spor projeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 637 milyon TL’lik ek ödenek ayrıldığını açıkladı.

Bursa’nın tüm ilçelerini kapsayan ödeneklerle Osmangazi İlçesi’nde Zafer Mahallesi’nde iki ve Emek mahallesinde yapımı devam eden birer adet spor salonu, ilçede yapımı devam eden bir adet açık olimpik yüzme havuzu yapımı, gençlik ofisleri yapımı, Demirtaş Mahallesi’ne bir spor salonu ve açık spor tesisleri,  Yenibağlar Mahallesi’ne bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, ilçeye proje aşamasında olan Emirsultan Kültür ve Gençlik Merkezi yapımı, Millet Bahçesi içine 1000 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuz ve bir spor tesisi yapımı, Çağlayan Köyü’ne bir adet futbol sahası yapımı ve çeşitli mahallelerdeki spor tesislerinin yenilenmesi için bakanlık tarafından destek verildiğini duyurdu.

Yıldırım'a iki adet spor salonu yapımı, çeşitli spor ve sosyal alanlarının tamamlanabilmesi, yenilenmesi için destek verildiğini anlatan Başkan Gürkan, “Nilüfer’de yapımı devam eden Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’ne bir adet yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu ve çeşitli mahallelerdeki spor tesislerinin yenilenmesi için destek aldık” dedi.

İnegöl'ün Cerrah Mahallesi’nde bulunan doğal çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çime dönüştürülmesi, soyuma odaları ve tel örgü il çevrilmesi ayrıca İnegöl ilçe stadyumu atletizm pistinin  bakım ve onarımı için destek aldığını ifade eden Gürkan, “İznik İlçemizde ihale aşamasında olan 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çok amaçlı spor salonu yapımı, Gürsu merkez stadyumumuzun tamamlanan bakım, onarım ve aydınlatmasının yapılabilmesi, yapımı devam ede Orhaneli Gençlik Kampımızın yapımı, Mustafakemalpaşa İlçemiz Alpagut Mahallesi’ne ihale aşamasında olan bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve Harmancık İlçemize ihale aşamasında olan bir adet doğal çim yüzeyli okçuluk alanı, tesise soyunma odaları ve tel örgü ile çevreleme işi yapımı için ödenek aldık” diye konuştu.

Davut Gürkan, merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından Bursa’ya kazandırılan her türlü hizmetin yakından takipçisi olduklarını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.

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