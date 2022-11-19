Zafer Sarıkeçe İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı’na aday

İYİ Parti önceki dönem İlçe Başkanı olan Zafer Sarıkeçe, 20 Kasım 2022 tarihinde yapılması beklenen İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı olağan kongresinde aday olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR/KEŞAN POSTASI (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan'da yok sayıldığını söylediği 400 üyenin sesi olabilmek ve 288 üyeden onay almak için İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu söyleyen Zafer Sarıkeçe, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda aday olduğunu açıklayarak, "Siyasi partilerin tabandan tavana tüm yapılanması, ilçe delegelerinin şekillenmesiyle başlamaktadır. Seçilen delegeler, önümüzdeki ilçe Başkan ve Yönetim Kurulu seçimlerinde ve ardından yapılacak il başkan ve yönetim kurulu seçimlerinde büyük sorumluluk üstlenirler. Genel başkanımızın emri ile ülke genelinde hedef, Aralık 2021 tarihinde 500 bin üyeyi yakalamaktı" dedi.