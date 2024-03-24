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Ümit Özdağ Bursa'dan sığınmacı sorununa dikkati çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında geldiği Bursa’ya geldi Özdağ, Bursa'dan yine sığınmacı sorunu ve ekonomik krize dikkati çekti

SİYASET 24.03.2024, 09:12
Ümit Özdağ Bursa'dan sığınmacı sorununa dikkati çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında geldiği Bursa’ya geldi. Özdağ, Bursa'dan yine sığınmacı sorunu ve ekonomik krize dikkati çekti.YolcuTV Haber / BURSA (İGFA) - Yerel seçim çalışmalarını ülkenin dört bir yanında yoğun programla sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hafta sonunu Bursa'ya ayırdı.

Karacabey ilçe ziyareti sonrasında Bursa’da Zafer Plaza meydanında vatandaşlara hitap eden ve partililer tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarıyla karşılanan Genel Başkan Ümit Özdağ’a, Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı'nın yanı sıra İlçe Belediye Başkan adayları ve ilçe başkanları eşlik etti.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Özdağ, daha sonra Kapalıçarşı esnafını selamlayarak sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

Zafer Plaza Meydanında kurulan Zafer Partisi standında partililere hitap eden Özdağ, Türkiye’nin mülteci sorununa ve ekonomik krize dikkat çekti.

“SURİYELİLERE VERİLEN 11 MİLYAR DOLAR ENFLASYONU ARTTIRMIYOR MU?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğinin, Türkiye’nin sığınmacılar tarafından sessiz işgaline karşı tek yürek olduğunu vurgulayan Özdağ, Türkiye'nin her yerinde Türk milletinin ‘Zaferi’nin adım adım yaklaştığını ifade ederek; “Türkiye’nin göçmenistan olmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği önündeki hendek olmasına izin vermeyeceğiz. Bütün hayatı boyunca Türk milleti, devleti ve ailesi için namusuyla, şerefiyle çalışan 16 milyon emekli, dul ve yetim var ülkemizde. Onların altın tarının karşılığı olarak 10 bin lira maaşı reva görüyorlar.  Onca yıl ülkesi ve ailesi için gece gündüz çalışan emeklilerimizi, hele bir de dulsa 5 bin lira maaşla geçinmeye zorluyorlar. Vatandaşlarımız maaşlarına zam istemeye korkar hale geldi. Eğer maaşlarına zam yapılırsa enflasyonun artacağını düşünüyorlar.  Türk emeklisini enflasyonla korkutmaya çalışanlara soruyoruz: Türk emeklisine verdiğin para enflasyon artırıyorsa, Suriyeliye verilen 11 milyar dolar artırmıyor mu?” dedi.

“YARDIM YAPILACAKSA ÖNCE TÜRK MİLLETİNE YAPIN”

2012 yılından bugüne dünyanın değişik ülkelerine insani yardım adı altında 80 milyar dolar yardım yapıldığını ifade eden Ümit Özdağ, Türk gençliğinin geleceğinden umutsuz, işçisinin, memurunun ve emeklisinin ise geçim sıkıntısıyla yaşamaya mahkum edildiğini belirtti.

"Türkiye'de bu kadar insan zor şartlar altında yaşamaya çalışırken, Türk gençliği gelecek kaygısıyla çareyi yurtdışına göç etmekte arıyorken, Süleyman Soylu utanmadan ‘en fazla yardımı 7 milyar dolara biz yaptık’ diye övünüyordu" diyen Özdağ, "Türk milleti insan değil mi? Bir yardım yapılacaksa Türk çocuklarına, emeklisine, köylüsüne, işçisine, memuruna ve sanayicisine yapın. Elin Avrupalı emeklisi Türkiye’ye tatile geldiğinde en lüks kahveleri içip, en lüks yemekleri yerken benim emeklim 10 liraya 2 bardak çay içemiyor. Bir de çıkmışlar ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ diyorlar. Avrupa ancak senin sarayını kıskanır. Saraydaki lüks hayatını kıskanır. 13 tane uçağını kıskanır. Avrupa’nın refah düzeyi en yüksek ülkelerinden biri olan Almanya başbakanın bile 13 tane uçağı yok. Bunların yandaşı olan 5 tane firmaları var bütün ihaleleri alıp Türkiye’nin iliğini, kemiğini sömürüyorlar.” diye konuştu.

Sandılar Türk uyudu…@zaferpartisi pic.twitter.com/Msg9VLkXsB— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 23, 2024

“OYLARINIZI ZAFER PARTİSİ’NDE TOPLAYIN”

Türkiye’nin her geçen gün daha da fakirleştiğini anlatan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’nin zengin kaynaklarının ise sömürüldüğünü öne sürerek, "Artık bu düzene dur dememiz lazım. Türk köylüsü, işçisi, memuru elin Suriyelisi, Afganlısının refahı için çalışmaya mecbur değil. Çünkü artık Zafer Partisi var. Zafer Partisi, Türk gençliğinin, Türk işçisinin, Türk sermayesinin partisidir. Bunlar muhalefetten düşmemek için çalışıyorlar. Oylarınızı bölmeyin, gerçek muhalefet partisi olan Zafer Partisi'nde toplayın” çağrısı yaptı.

Bursa ziyaretine bugün de devam edecek olan Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Başkanlık Divanı Üyeleri ile Genel İdare Kurulu üyeleri, saat 12.30'da Mudanya'da, saat 14.30'da Gemlik ziyaretinin yanı sıra saat 16.15'te Bursa Kent Meydanı, saat 18.30'da ise İnegöl ilçesini ziyaret ederek Bursalı vatandaşlarımızla buluşacak.

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