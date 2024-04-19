Tamer Kıral’ı duygulandıran ziyaret

Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral’a, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi iki minik konuk ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart’ta Yenimuhacir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tamer Kıral’a, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle iki minik konuğun ziyareti kendisini mutlu etti.

23 Nisan öncesi iki öğrenci belediye başkanlarını ziyarete gelerek kendisine ellerindeki çiçekleri hediye ettiler ve Kıral’a görevinde başarılar diledi.

Kıral, kendisini ziyarete gelen minik konuklarına teşekkür etti ve şunları söyledi. “Dünyada Atatürk’ün ilk kez çocuklara hediye ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi beni bu ziyaret çok mutlu etti. Ellerindeki minik çiçekleri de beni çok duygulandırdı. Dünyada Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şimdiden kutlu olsun.” Dedi.