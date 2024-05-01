KOBİ’lerin dijital dönüşümüne 25 milyon Euro’luk destek

Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçları kapsamında kullandırılmak üzere 150 milyon Euro tahsis eden EBRD, söz konusu paketin 25 milyon Euro tutarındaki ilk kullanımını TEB ile yapacak.İSTANBUL (İGFA) - EBRD’nin uygulamaya aldığı Dijital Dönüşüm Finansman Programı’nın lansman toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner ve TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz’in katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Program kapsamında Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman ihtiyaçları kapsamında kullandırılmak üzere 150 milyon Euro tahsis eden EBRD, söz konusu paketin 25 milyon Euro tutarındaki ilk kullandırımını TEB aracılığıyla yapacak. Program kapsamında sağlanacak kaynak, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçları için kullanılacak.

1 MİLYON TL’DEN 20 MİLYON TL’YE VARAN KREDİ DESTEĞİ

Dijital Dönüşüm Finansman Programı ile KOBİ’lerin yapay zekâ, yazılım programları, mobil uygulama geliştirmeleri, veri analizi ve siber güvenlik gibi teknoloji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Program kapsamında KOBİ’lerin KOSGEB’e yapacağı başvurular, KOSGEB teknik komitesinin değerlendirmesinin ardından TEB aracılığı ile en az 1 milyon TL, en fazla 20 milyon TL olacak şekilde üç yıla varan vade ile finanse edilecek.

Program kapsamında sağlanacak finansman ile KOBİ’lerin dijital dönüşüme adım atmalarını ya da mevcut dijital süreçlerini geliştirmelerini hedeflediklerini vurgulayan TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama ve müşterilerin dijital yatırımlarında yanında olmanın bankanın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Gelişen teknolojiyle birlikte sanayinin de dijitalleştiği günümüzde, KOBİ'lerimizin de küresel rekabet içerisinde yer alabilmesi için yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurması ve bu sürece başarıyla adapte olması gerekiyor. Biz de banka olarak, KOBİ'lerimizin büyümesine ve rekabette öne çıkmasına katkıda bulunurken, dijitalleşme süreçlerinde de yanlarında oluyoruz. Dijital Dönüşüm Finansman Programı’na katılan KOBİ’lerimize dijital dönüşümleri kapsamında yol haritaları ve teknoloji yatırımları için destek vermekten de mutluluk duyacağız. EBRD ile bugüne kadar birçok iş birliğine imza attık. Bu yeni program ile birlikte EBRD ile olan iş birliğimizi ülkemizin dijital yatırımlarına fayda sağlayacak şekilde sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.