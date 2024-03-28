Şadi Özdemir: "Kentsel dönüşüm bölgesel yapılmalı"

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, İMSİAD’ı ziyaret etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendiren Özdemir, “Parsel bazlı dönüşüm, sadece nüfusu yoğunlaştırıyor. Bu, hepimizin sorunu. Bireyselden çok kamu yararını düşünerek, ortak çözüm üretmeliyiz. Aksi halde nefes alacak alan kalmayacak. Biz, bölgesel dönüşümden yanayız” diye konuştu.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile birlikte İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (İMSİAD) üyelerle buluştu. İMSİAD Başkanı Şeref Demir ile üyelerin yer aldığı buluşmada gündem, kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. Nilüfer’de kentsel dönüşüm adı altında yapılan çalışmaların, sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Parsel bazlı yapılan çalışmaların yanlış olduğunu vurgulayan Şadi Özdemir, bu durumun nüfus yoğunluğunu artırdığını söyledi. Bölgesel planlamaların ve ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çeken Şadi Özdemir, “Eğitim, sosyal donatı, otopark, spor, kültür-sanat alanları artırılmadan mevcut binaları yıkıp, daha yüksek katlı binalar yapmak, nüfusu neredeyse 2-3 kat artırıyor. Bölgesel planlama ve ada bazlı kentsel dönüşüm yapılmalı. Burada bir sorun var. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de ortak bir çözüme ihtiyaç var” diye konuştu.

“KENTİN GELECEĞİNİ HEPİMİZ DÜŞÜNMELİYİZ”

Mevcut kentsel dönüşüm çalışmalarının aynı bakış açısıyla devam etmesi halinde kentte nefes alacak alanların kalmayacağını belirten Şadi Özdemir, bu olumsuz durumdan herkesin etkileneceğinin altını çizdi. Özdemir, “Yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Kamu yöneticisi kentin 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşünen olmalı. Bursa’nın batısı, büyük bir ağırlık taşımaya başladı. Bu dengesizliği ortadan kaldırmak lazım. Bu kent hepimizinse bu kentin geleceğini de hepimizin düşünmesi gerek. Bireysel çıkarlardan çok, kamu çıkarını düşünerek çözüm üretmeli, buna göre hareket etmeliyiz. Sizlerin de desteğiyle Mustafa Bozbey büyükşehir belediye başkanı seçildiğinde, her şey çok daha kolay olacak” dedi.

Nilüfer’de gençlerin gittiği mekânlarda neredeyse her 4 kişiden 2’sinin Osmangazi’den, 1’nin diğer ilçelerden, 1’inin de Nilüfer’den olduğuna dikkat çeken Şadi Özdemir, “Niye insanlar buraya geliyor? Çünkü diğer yerlerde yaşam standartları, özgürlükler, güvenlik yetersiz. Mustafa Bozbey büyükşehire geldiğinde, şehri dengeleyecek” ifadelerini kullandı.

Uzmanların da yer aldığı yeni mekanizmalar ve yapılar oluşturarak, Nilüfer’i ortak akılla yöneteceklerini vurgulayan Şadi Özdemir, “Bu yapının içinde halk da olacak. Kendi yetkimizi paylaşıp, birlikte yöneteceğiz. Nilüfer çok kıymetli bir ilçe. Bu kent hepimizin. Bir yanda kuvvetli sanayi bölgeleri, diğer yanda verimli tarım arazileri var. Bu dengeyi çok iyi kurmak lazım. Deprem bölgesinde olduğumuzu unutmamalıyız. Her tarafta fay hatları var. Kentin kirli havasını da hepimiz soluyoruz, trafik yoğunluğunu da hepimiz yaşıyoruz. Tüm bunlara baktığınızda yeni bir akla, bakış açısına ihtiyaç olduğunu görüyoruz ” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, İMSİAD üyelerinin sorularını da yanıtladı.