Milletvekili Nurten Yontar, Emekliler Yılı'nda emekliler açlıkla savaşa terk edilmemeli

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda emeklilerin yaşadığı sıkıntıyı gündeme taşıdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmada, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesine rağmen, emeklilerin yetersiz maaşlarla açlıkla mücadele etmek zorunda bırakıldığını eleştirdi. Yontar, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve düzenli olarak enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Yontar'ın konuşmasında şunları söyledi: "SGK'nın verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emeklimiz bulunuyor. Bu insanlarımız, insan onuruna yakışır bir gelir düzeyinden çok uzaktalar. 2024 için belirlenen en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira, açıkça emeklilerimizi açlığa mahkûm etmekte."

EMEKLİLER İÇİN TÜM YASAL ÖNERİLERİ SUNDUK AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ CHP olarak, emeklilerinin daha iyi koşullarda yaşaması için gerekli tüm yasal önerileri sunduklarını beliren Yontar açıklamasını şöyle sürdürdü.“ Ancak bu öneriler AKP ve MHP oylarıyla ne yazık ki reddedildi. Biz, en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitleneceği ve üç ayda bir enflasyon oranına göre güncelleneceği bir düzenleme önerdik. Ülkemizdeki ekonomik kaynakların yeterli olduğuna inanıyoruz. Sorun, bu kaynakların yönetiminde. İsraf ve gereksiz harcamaları kısarak emeklilerimizin hak ettiği refah seviyesine ulaşmalarını sağlamalıyız. TÜRK-İŞ'in 2024 Mart ayında açıkladığı verilere göre, bir ailenin açlık sınırı 16.793 TL, yoksulluk sınırı ise 54.700 TL'dir. Bu durum, emeklilerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıların boyutunu gözler önüne seriyor."

Yontar, konuşmasını, hükümetin yoksullukla mücadele konusunda yetersiz kaldığını ve düzensiz göçmen politikalarının ülkeyi daha da derin bir yoksulluğa sürüklediğini belirterek tamamladı. Ayrıca Yontar, "CHP olarak, intibak sorunlarının çözülmesi, emekli aylıklarının asgari ücrete eşitlenmesi, her bayram asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi ve emeklilerin bankalardan aldıkları promosyonların iyileştirilmesi için mücadele edeceğiz" diyerek Türkiye ittifakının bu konularda hükümete net bir mesaj verdiğini ifade etti.