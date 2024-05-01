Başkan Sami Er: "Belediyelerde tek patron halkımız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ziyaret ettiği Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Temizlik Şube Müdürlüğü çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.MALATYA (İGFA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlere ziyarette bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, görevi başında olan çalışanlarla bir araya geldi.

ZABITA BELEDİYENİN AYNASIDIR

Başkan Er, ilk olarak Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Hürriyet Parkı içerisinde yer alan Zabıta Amirliğini ziyaret etti. Burada görevi başında olan personellerle bir araya gelen Başkan Sami Er, zabıta personelleri ile tek tek tokalaşarak, taleplerini dinledi. Başkan Er, zabıta ekiplerinin belediyenin önemli unsurlarından biri olduğunu söyleyerek, ifadelerine şöyle devam etti:

“Bugün Emekçi Bayramı, bu vesileyle ilk olarak kendi personellerimizin gününü kutlamak, taleplerini dinlemek ve hemhal olmak istedik. Her zaman kullandığım bir ifade vardır; ‘Zabıta, belediyenin aynasıdır.’ Bütün personellerimize görev düştüğü gibi zabıta personellerimize de büyük görevler düşüyor. Çünkü zabıtalar belediyemizin kolluk kuvvetidir.”

Başkan Er’in Zabıta Amirliğine gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetini dile getiren zabıta personelleri, Başkan Er’e teşekkür ettiler.

İTFAİYE ÇALIŞANLARI İLE HASBİHAL

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na geçen Başkan Er, itfaiye personellerinin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Burada personellerle bir süre sohbet eden Başkan Er, birim yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

RABBİM İŞÇİLERİMİZE GÜÇ KUVVET VERSİN

Son olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Temizlik Şube Müdürlüğü personellerini ziyaret eden Başkan Sami Er, “Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, bu nedenle işçilerimizi ziyarete geldik. Allah, bizlere her daim çalışma huzuru versin. Rabbim işçilerimize güç, kuvvet versin. Bilindiği üzere üniforma giymek bağlı olduğu kuruluşun aynası olmayı temsil eder. Bu durumu değerlendirdiğimiz zaman ister zabıta, ister itfaiye eri, isterse de park ve bahçelerde çalışan kardeşlerimiz olsun, üniformalarını giydiğinde direkt olarak belediyeyi temsil ediyor. Buna bağlı olarak da hepimiz işimizi özenle ve özveriyle yapmalıyız. Belediyelerde bir patron vardır; o da halkımızdır. Çünkü maaşlarımızı halkımızın ödediği vergilerle alıyoruz. Dolayısıyla bizim halkımıza, milletimize bir borcumuz var; bir iş yaparken hakkını vererek yapmamız gerekiyor” dedi.