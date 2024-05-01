81 ilin Milli Eğitim Müdürleri Ankara'da

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın yürüttüğü eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bakan yardımcıları ve genel müdürlerin de katılımıyla 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri ile Ankara'da bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde yaptığı toplantıda, kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programı taslağı olmak üzere tarihleri yaklaşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin alınan ve alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Bakan Tekin, söz konusu sınavlarda çıkacak tüm soruların Millî Eğitim Bakanlığının müfredatındaki kazanımlardan oluştuğu hatırlatmasında bulunarak öğrenci ve velilerin bu yönde bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakanlığın eğitim politikalarıyla ilgili yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken göreve geldiği günden itibaren hayata geçirilen projelerin hassasiyetle takip edilmesini isteyen Bakan Tekin, eğitim öğretim yılı başında alınan kararları da hatırlatarak öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerini bir kez daha söyledi.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Nazif Yılmaz, Kemal Şamlıoğlu, genel müdürler ve 81 ilin millî eğitim müdürleri katıldı.