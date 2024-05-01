Başkan Akbulut'tan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlamak mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Başkan Akbulut mesajında şu ifadeleri kullandı:" Emek, şüphesiz insanı yücelten saygın bir değerdir. Toplumlar bilinçli ve örgütlü emek gücüyle yükselir ve yücelirler. Emek, bilgi ve beceriyle, zekâ ve tecrübeyle donanıp zenginleştikçe aileden topluma, toplumdan insanlığa doğru genişleyen daha büyük ve güçlü bir etki meydana getirir. Unutulmamalıdır ki; En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Ülkemizin kalkınmasını sağlayan, ülkemizi aydınlığa çıkaran, ülkemizin refahını yükselten yüreğinden, emeğinden öpülesi işçilerimizdir. Ülkemizde işçilerin yüzde 50'si asgari ücretle çalıştığından dolayı yoksulluk sınırı altında çalışmaktadır. Yıllarca bu ülkeye emek vermiş, gençliğini heba etmiş, çalışarak ülkenin kalkınmasında yardımcı olmuş emeklilerimiz de açlık sınırı altında maaş almaktadırlar. Umuyoruz ki bir dahaki 1 Mayıs'ta açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışan ve yaşayan hiç işçimiz olmaz.

Bu vesileyle bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.