Metina'da 2 terörist etkisiz!

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terör ve teröristlerle mücadelenin tüm gücüyle sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1785635855010238618