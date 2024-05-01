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Başkan Büyükkılıç, dijital dönüşüm ile ilgili projelerini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, A-Kayseri’den Genç Kart Kayseri’ye, Aklım Sende Saati’nden Bilişim Akademisi ve Teknoloji Hangarı’na kadar dijital dönüşüm ile ilgili projelerinden bahsetti

GÜNDEM 01.05.2024, 16:00
Başkan Büyükkılıç, dijital dönüşüm ile ilgili projelerini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, A-Kayseri’den Genç Kart Kayseri’ye, Aklım Sende Saati’nden Bilişim Akademisi ve Teknoloji Hangarı’na kadar dijital dönüşüm ile ilgili projelerinden bahsetti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte TOBB ve Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Sanayi Odası paydaşlığında düzenlenen Akıllı KOBİ Kayseri Dijital Dönüşüm Konferansı’na katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası R. Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte katıldı.

Konferansta konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz ve iş dünyamız için önemli ve anlamlı çalışma olduğunu buradan paylaşıyoruz. Biz birlikte anlam ifade ederiz anlayışının en güzel örneklerini burada sergiliyoruz” dedi.

Dijital dönüşümün artık gereklilik haline dönüştüğünü, hatta daha fazlasını içerdiğini ifade eden Büyükkılıç, “Bizler de bu alanda kendimizi, anlayışımızı yenilemeliyiz. Kurum ve kuruluşlarımızı dijital dönüşüme mutlaka hazırlamalıyız ve gereğini yapmalıyız. Odalarımızın öncülük yapması bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor. Çünkü KOBİ’lerimiz bunu tek başına başaramayabilir” diye konuştu.

“Dijital Altyapısını Güçlendiriyoruz”

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim olarak dijital altyapıyı güçlendirdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye, afet yönetiminden dirençli şehirler ve kültür sanata kadar birçok alanda vatandaşlarımıza daha nitelikli ve günün koşullarına uygun hizmet sunmayı amaçladığımızı ve gayret gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalar kamuoyunda takdir görmektedir. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızı da kurduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bu daire başkanlığımız ile adeta bir koordinasyon ve organizasyonu da üstlenerek, sadece KOBİ’lerimizle, odalarımızla değil, üniversitelerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla şehrin tamamını içerecek ve bu konuda katkı sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akıllı şehircilik konusunda tam 28 proje ile vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını, en çok ulaşım alanında yaptıkları çalışmalar ile ödüller aldıklarını hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç’tan Dijital Dönüşüm Projeleri

Paydaşlara, şehrin temel dinamiklerine teşekkür ederken, sürekliliğin de önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, dijital dönüşüm ile ilgili projelerini de şöyle sıraladı:

“Yapacağımız çalışmalardan A-Kayseri adı altında ‘insan’ odaklı bir anlayışı merkezine alan ve tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için Akıllı Şehir Kayseri projesi ile süreci yönetirken, Genç Kart Kayseri’nin yanı sıra, bir nöroloji uzmanı doktor olarak Aklım Sende Saati ve aynı zamanda yapacağımız sosyal tesis ile gerekli katkıyı sağlayacağız. Yine Teknofest’imizi kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile Kayseri’de görmek istediğimizi belirtiyoruz. Gerekli girişimleri başlattık. Büyük bilim şenlikleri düzenleyeceğiz, Bilişim Akademisi kuracağız, Teknoloji Hangarı ile TÜBİTAK ile iş birliğinde çalışma yapacağız.” 

“E-Ticaret Sitesini E-İhracata Açan İlk Belediye”

Büyükkılıç, teknoloji ve ticareti bağdaştıran e-38 online satış platformunun da dijital dönüşüme katkı sağladığını belirterek, “Ticaret Bakanlığımız ile iş birliği halinde e-38 online satış platformumuz 200’e yakın ülkeye satış yapmakta olduğunu, belediyeler arasında e-ticaret sitesini e-ihracata açan ilk belediye olarak Türkiye’de kendisinden söz ettirdiğini hatırlatarak, bu yöndeki gayretlerimizi daha da geliştireceğiz. Valimizin kadın kooperatifleri konusundaki çalışmalardan ortaya çıkan ürünleri de e-ticaret üzerinden hiçbir ücret almaksızın gerekli desteği verip, yenilikçi anlayış ile onlara katkı sağlamaktayız” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, “Kayseri'yi daha yaşanabilir, daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirmek için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” diyerek, sözlerini sonlandırdı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konferansın Kayseri’de olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu konferansın başarılı olması için ihtiyaç duyulan yerde, doğru zamanda, doğru kişiler eliyle, doğru yerde olması lazım. Bu konferans doğru yerde yapılıyor çünkü Kayseri güçlü KOBİ’leri, rekabetçi KOBİ’leri ve güçlü iş dünyasıyla bu konuda yeniliğe açık ve özellikle dijital dönüşümü başarması gereken bir vilayet” diye konuştu.

Dijital dönüşümde kamunun üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve kamunun birçok alanında dijital dönüşümü büyük oranda başardığını dile getiren Vali Çiçek, “Asıl Kayseri için önemli olan KOBİ’lerin bunu tam manasıyla başarması. Artık hem dijital dünyada ihracat yapacağız hem Hong Kong’dakiyle de Afrika’dakiyle de iş yapacağız. Dolayısıyla dijital dönüşümü başarmak zorundayız şehir olarak” ifadelerinde bulundu.

“Bu Milli Görevimiz”

Çiçek, Kayseri’nin Kızılelma’sının ihracat verilerinde şehri ve ülkeyi gururlandırmak olduğuna vurgu yaparak, “İhracatta 7-8 milyar dolarları yakalamak istiyorsak dijital dönüşümü başarmak zorundayız. Bu milli görevimiz. Dolayısıyla bu konferansın burada olmasından dolayı TOBB başkanımız değerli hemşehrimize, Akıllı KOBİ İcra Kurulu’na, ticaret odamıza, paydaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Konferansın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konferansta teknolojinin konuşulacağını dile getiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise KOBİ’lerin iş sürekliliklerinin sağlanması, verimliliklerinin artması ve rekabet edebilmeleri için dijitalleşme süreçlerini çok önemsediklerini ifade ederek, “Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Emin olun ticaret de bu değişimin tam merkezinde. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Odamız da ilk açılan odalardan biridir. İşletmesini geleceğe taşımak isteyen KOBİ’ler artık bu dönüşüme katılmak mecburiyetindeler” diyerek dijital ortamların sağladığı imkânlardan mutlaka faydalanmak durumunda olduklarını dile getirdi. 

Dijital dönüşümü ve yeni teknolojileri hep birlikte istişare etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Büyüksimitci de 3 buçuk milyon işletme bulunan Türkiye’de dijital dönüşümün önemine dikkat çekti.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise teknolojinin gelişimiyle beraber dijital kavramının merkezde olduğu bir dünyanın ortaya çıktığına işaret ederek, kapsamlı bir dijitalleşme ve teknolojik sıçrama vizyonu ortaya koymanın gerekliliğinden bahsetti. Bağlamış, Akıllı KOBİ projesinin hayata geçirilmesinde ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan da Akıllı KOBİ projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferans kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşümleri odağında dijital iş servisleri, e-ticaret ve e-ihracatta başarının sırrı, iş süreçlerinde dijitalleşme trendleri, ikiz dönüşüm ve yerel tecrübe paylaşımı oturumları gerçekleştirildi.

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