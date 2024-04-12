Marmaris’te CHP bayram yeri oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığınca düzenlenen Ramazan Bayramı kutlaması; CHP yerel seçimlerde ülke genelinde birinci parti çıkınca, partili partisiz halkın yoğun katılımıyla Marmaris bayram yeri oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığınca düzenlenen Ramazan Bayramı kutlaması; CHP yerel seçimlerde ülke genelinde birinci parti çıkınca, partili partisiz halkın yoğun katılımıyla Marmaris bayram yeri oldu.Ata SEVGİ
MUĞLA (İGFA) - CHP Marmaris İlçe Başkanlığındaki bayramlaşma törenine; CHP Parti Meclisi Üyesi Melisa Uğraş, Muğla Milletvekilleri Gizem Sayar Özcan, Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, İl Başkanı Zekican Balcı da katılırken, Marmaris’in çiçeği burnunda Belediye Başkanı CHP’li Acar Ünlü tüm konukları parti binasında karşılayarak, bayramlarını kutladı. Marmaris’in sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği kutlamada salon gelen konuklara küçük gelince, bayram anısı toplu fotoğraf çekimi sokakta yapıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
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|82
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|52
|4. Beşiktaş
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|31
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|7. Başakşehir
|31
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
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|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
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|31
|37
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|31
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|31
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|31
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|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|28
|40
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|28
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|70
|2. Arsenal
|30
|68
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|30
|49
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Chelsea
|29
|41
|12. Bournemouth
|30
|41
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|30
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|30
|42
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|15
|20. Almeria
|30
|13