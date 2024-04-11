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CHP Bursa'da gururlu bayramlaşma

CHP Bursa İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ramazan Bayramı’nın 1 gününde bir araya gelerek bayramlaştı BURSA (İGFA) - Kültürpark Özgen Çay Bahçesi’nde gerçekleşen CHP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma törenine halkın yoğun ilgisi vardı Törene CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, İlçe Başkanları, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl ve İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı Bayramlaşma töreninde kürsüye çıkan ilk isim CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş oldu Bursa’da kazanılan seçim zaferiyle birlikte çifte bayramın yaşandığı büyük buluşmada konuşan Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Bursa'da kazandığımız zaferi, ilk genel seçimlerde Türkiye'ye taşıyacağız” dedi Uzun bir zaman sonra gözlerimizin içine gururla baktığımız bir bayramlaşma yaşandığını kaydeden Yeşiltaş, "Onun için dolu dolu bayramınız kutlu olsun demek istiyorum Bayramımız kutlu olsun yoldaşlarım Birlikte geçireceğimiz nice güzel bayramlara… Cumhuriyet Halk Partisi Bursa örgütü olarak 31 Mart yerel seçimlerinde tarih yazdık!" dedi “BU ZAFERİN MİMARI SİZLERSİNİZ”Başkan Yeşiltaş, konuşmasına “Şunun net olarak bilinmesini isterim ki, il başkanlığına adaylık sürecimizden bu yana, yaptığımız ne varsa tek bir şey içindi İstedik ki Cumhuriyet Halk Partililer artık sadece haklı olmasın, aynı zamanda mutlu olsun… Bunu gören ve takdir eden, bana her fırsatta yoldaşlığın ne demek olduğunu hissettiren, omuz veren, gece gündüz demeden çalışan, yüreğini ortaya koyan ve inanmaktan vazgeçmeyip, bu başarıyı sağlayan siz yoldaşlarıma, binlerce kez teşekkür ediyorum İlçelerinde büyük bir mücadele ortaya koyan belediye başkan adaylarım, ilçe başkanlarım, kadın ve gençlik kollarım, belediye meclis üyelerim, milletvekillerim, tüm örgütüm ve Bursa ittifakını yaratan değerli Bursalılar sizleri yürekten kutluyorum Bu zaferin mimarı sizlersiniz! Sağ olun var olun yoldaşlarım! Sağ olun var olun!” diye konuştu CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, bu başarıda katkısı olan tüm örgüte teşekkür etti Öztürk, "İnanarak, ağzında, yüreğinde sevgi olan, birleştiren, ötekileştirmeyen, Türkiye İttifakı, CHP öznesi içerisinde birleştiren herkese teşekkür ediyorum Bu tarihi yazan sizlersiniz" dedi Belediye başkanlarına da söz verilen bayramlaşmada, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bize oy veren, vermeyen, bu başarıda herkesin katkısı var Yola çıkarken söyledik Bu seçimin kaybedeni yok 'Halk ile birlikte yöneteceğiz' dedik 'Şeffaf, hesap verebilir belediyecilik yapacağız' dedik Sizlerin değerli katkılarıyla hayata geçireceğiz Haksızlığa, hukuksuzluğa uğradınız, pes etmediniz, baharların geleceğine inandınız ve kazandınız Burada bizler sadece sizlerin temsilcileri olduk Bu sorumluluğun farkındayız" dedi "Bundan sonra koltuk yükseldikçe bizler aşağı ineceğiz" diyen Başkan Adyın, "Gönlümüz hep sizinle olacak Biz bunları başarırsak, bana göre 2028’de olmayacak olan o seçim 2026 olarak tahmin ediyorum O ilk yapılacak genel seçimin öncüleri bizlerin yapacağı güzel hizmetlerdir İnsanların baskıya uğramış, nefes almaktan adeta usanmış yapısını değiştireceğiz Çok çalışacağız Burada her bir adımı da doğru atıp, ilk genel seçimde de bayramlaşmayı nerede yaparız bilemiyorum Hep birlikte daha güzel kutlamalar yapacağız” diye konuştu

SİYASET 11.04.2024, 08:16
CHP Bursa'da gururlu bayramlaşma

CHP Bursa İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ramazan Bayramı’nın 1. gününde bir araya gelerek bayramlaştı.BURSA (İGFA) - Kültürpark Özgen Çay Bahçesi’nde gerçekleşen CHP Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma törenine halkın yoğun ilgisi vardı.

Törene CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, İlçe Başkanları, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl ve İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninde kürsüye çıkan ilk isim CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş oldu.

Bursa’da kazanılan seçim zaferiyle birlikte çifte bayramın yaşandığı büyük buluşmada konuşan Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Bursa'da kazandığımız zaferi, ilk genel seçimlerde Türkiye'ye taşıyacağız” dedi. Uzun bir zaman sonra gözlerimizin içine gururla baktığımız bir bayramlaşma yaşandığını kaydeden Yeşiltaş, "Onun için dolu dolu bayramınız kutlu olsun demek istiyorum. Bayramımız kutlu olsun yoldaşlarım. Birlikte geçireceğimiz nice güzel bayramlara… Cumhuriyet Halk Partisi Bursa örgütü olarak 31 Mart yerel seçimlerinde tarih yazdık!" dedi.

“BU ZAFERİN MİMARI SİZLERSİNİZ”

Başkan Yeşiltaş, konuşmasına “Şunun net olarak bilinmesini isterim ki, il başkanlığına adaylık sürecimizden bu yana, yaptığımız ne varsa tek bir şey içindi. İstedik ki Cumhuriyet Halk Partililer artık sadece haklı olmasın, aynı zamanda mutlu olsun… Bunu gören ve takdir eden, bana her fırsatta yoldaşlığın ne demek olduğunu hissettiren, omuz veren, gece gündüz demeden çalışan, yüreğini ortaya koyan ve inanmaktan vazgeçmeyip, bu başarıyı sağlayan siz yoldaşlarıma, binlerce kez teşekkür ediyorum. İlçelerinde büyük bir mücadele ortaya koyan belediye başkan adaylarım, ilçe başkanlarım, kadın ve gençlik kollarım, belediye meclis üyelerim, milletvekillerim, tüm örgütüm ve Bursa ittifakını yaratan değerli Bursalılar sizleri yürekten kutluyorum. Bu zaferin mimarı sizlersiniz! Sağ olun var olun yoldaşlarım! Sağ olun var olun!” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, bu başarıda katkısı olan tüm örgüte teşekkür etti. Öztürk, "İnanarak, ağzında, yüreğinde sevgi olan, birleştiren, ötekileştirmeyen, Türkiye İttifakı, CHP öznesi içerisinde birleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bu tarihi yazan sizlersiniz" dedi.

Belediye başkanlarına da söz verilen bayramlaşmada, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bize oy veren, vermeyen, bu başarıda herkesin katkısı var. Yola çıkarken söyledik. Bu seçimin kaybedeni yok. 'Halk ile birlikte yöneteceğiz' dedik. 'Şeffaf, hesap verebilir belediyecilik yapacağız' dedik. Sizlerin değerli katkılarıyla hayata geçireceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğradınız, pes etmediniz, baharların geleceğine inandınız ve kazandınız. Burada bizler sadece sizlerin temsilcileri olduk. Bu sorumluluğun farkındayız" dedi. "Bundan sonra koltuk yükseldikçe bizler aşağı ineceğiz" diyen Başkan Adyın, "Gönlümüz hep sizinle olacak. Biz bunları başarırsak, bana göre 2028’de olmayacak olan o seçim 2026 olarak tahmin ediyorum. O ilk yapılacak genel seçimin öncüleri bizlerin yapacağı güzel hizmetlerdir. İnsanların baskıya uğramış, nefes almaktan adeta usanmış yapısını değiştireceğiz. Çok çalışacağız. Burada her bir adımı da doğru atıp, ilk genel seçimde de bayramlaşmayı nerede yaparız bilemiyorum. Hep birlikte daha güzel kutlamalar yapacağız” diye konuştu.

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