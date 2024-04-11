CHP Balıkesir teşkilatları 'il'de bayramlaştı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP,) Balıkesir İl örgütünce düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.BALIKESİR (İGFA) - CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın bayramlaşmasına; Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensa r Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balikesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir CHP'li ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, bereket, huzur ve dayanışma içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun" dedi.