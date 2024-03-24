Bursa Nilüferli gençlerin girişimcilik hayalleri gerçeğe dönüşecek

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, gençlerle sık sık bir araya geliyor.BURSA (İGFA)- “Birileri sosyal medya mecralarında gençlerimizi gaza getirmeye çalışırken, biz onlarla gönül gönüle Türkiye Yüzyılına yürüyoruz” diyen Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak; genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek ve onların gelişimine destek sağlamak amacıyla “Nilüfer İnovasyon ve Kuluçka Merkezi”ni hayata geçirileceğini söyledi.

Gençlere yönelik hayata geçirmeyi amaçladığı projeler hakkında bilgi veren Çolak; Türkiye’nin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatında gençlerin katkısı, gençlerin varlığı her zamankinden çok daha fazlasıyla hissedildiğine dikkat çekti.

“GENÇLERİMİZİN HIZINA AYAK UYDURMALIYIZ”

Dinamizmleriyle, heyecanlarıyla, cesaretleriyle, geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla gençlerimiz geçmişe göre bunun her alanda kendilerini daha fazla hissettirdiğini belirten Çolak; “Gençlerimizin hızına ayak uyduramazsak geride kalmaya mahkûm oluruz. Gençlerin yönelimlerini doğru okuyamazsak sağlıklı politikalar geliştiremeyiz. Değişimi, gençlerimizin beklentilerini önceden görerek zamanın ruhunu iyi okuyarak projelerimizi, politikalarımızı belirlemeliyiz” dedi.

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan genç girişimciliğin desteklenmesi olduğuna dikkat çeken Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak; gençlerin gelişimine destek sağlamak amacıyla, ‘Nilüfer İnovasyon ve Kuluçka Merkezi’yle gençlerimizin hayallerine ortak olacaklarını belirterek, bu merkezde girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak adlandırılan dönemde genç girişimci adayları için stratejik, sosyal, temel girişimcilik konularındaeğitimler verileceğini kaydetti.

Çolak, Nilüfer İnovasyon ve Kuluçka Merkezi’nde genç girişimcilerin fikirleri gözden geçirilerek bu fikirlerin ticarileşmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, "Girişimciliğin ilgi alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetlere destek vereceğiz. Kamu ve özel kuruluşları genç girişimcilerinin projeleriyle buluşturacak,uygun görülen dış paydaşlarla iş birliğini sağlayacağız" diye konuştu.