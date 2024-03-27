Biyokütle enerji santrali ile atıklar enerjiye dönüşecek

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ’ne sayılı günler kala aday yarışlarında nabız hızlanıyor. Bu yarışın önemli bölgelerinden birisi de Çankaya. AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Av. Dr. Duhan Kalkan, yerel seçimler öncesi bir dizi basın ziyaretlerinde bulunarak projelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Kalkan ziyaretlerinde; Mustafa Kemal’in Çankaya’sına yakışır bir yönetim anlayışına vurgu yaparak, Çankaya’yı kültür ve sanatın merkezi, dirençli, sürdürülebilir ve yeşil bir ilçe haline getirmeyi planladıklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Basın mensuplarına kapsamlı bilgiler sunduğu projeler arasında; kentsel dönüşümden altyapıya, sosyal belediyecilik hizmetlerinden eğitim projelerine, sıfır atık hareketi ve biyokütle enerji santrali ile çevre dostu uygulamaları yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Kalkan’ın, hayvan dostu projeleri arasında sokak hayvanları için mama üretim tesisleri, mahalle bazlı barınaklar, hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezi gibi hizmetler de bulunuyor.

Kalkan'ın projeleri arasında önemli bir yer tutan başlık ise Gönül Belediyeciliği. Önce İnsan vurgusu ile sıfır ayrımcılıktan şaşmadan, uygulamalarda hakkaniyetli, olmayı ölçüt alan, sosyal yardım ve hizmetlerde insanın mahremiyetini muhafaza eden bir anlayışla “Dostluk Sofrası Projesi” ile yemek yapabilecek durumda olmayan, ayrıca huzurevi hizmeti istemeyen yaşlı ve engelli vatandaşların sıcak yemek yemelerini sağlamak amacıyla aşevleri kurulacak. Tüm yardıma ihtiyaç duyan kent sakinlerine bakım ve destek hizmetleri verilecek. Ayrıca, kütüphane, etüt merkezi, oyun terapisi ve kariyer planlama merkezlerinin bulunduğu eğitim merkezleri ile çocukların ve gençlerin eğitimine destek sağlanacak.

“MAMA ÜRETİM TESİSİ” VE HAYVAN DOSTU PROJELER

Sokaklarda yaşamını sürdüren sahipsiz hayvanların neden olduğu toplumsal ve çevresel sorunlar, özellikle şehirlerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Kanuni ve idari düzenlemelerin etkinliğini artırarak, ihtiyaç gerektiren hususlar için yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefleyen AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Av. Dr. Duhan Kalkan, bu kapsamda mama üretim tesisleri, mahalle bazlı barınaklar, hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezi, hayvan mezarlığı ve ücretli hayvan oteli ile hayvan parklarını hizmete açmayı planlıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK!

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK ALANLAR

Kalkan, kadın girişimcilere destek olmak amacıyla hibe programları düzenleyeceklerini ve çeşitli eğitimlerle kadınları iş hayatına yönlendireceklerini belirtti. Sıfır atık projesini hayata geçirerek çevre dostu uygulamaları yaygınlaştıracaklarını söyledi. Sosyal konut projeleri, çiçek bahçeleri, mahalle kültürünü yaşatmayı amaçlayan yapılar, emekli vatandaşlar için üretim alanları ve geri dönüşümlü ürünlerle oluşturulacak gezici müze gibi projeler de planları arasında yer alıyor. Tiyatro ve sinema etkinliklerini destekleyeceklerini, bilim ve sanat merkezleri inşa edeceklerini ve milli sporcular yetiştirebilmek adına yüzme eğitimleri için özel tesisler kuracaklarını belirtti. Tüm bu projelerin ilçe sakinlerine daha yaşanabilir bir çevre sunmayı amaçladığını vurguladı.

Güvenli ve ucuz otoparklar projesi, toplumsal cinsiyet duyarlı kent ve konut planlama çalışması gibi projeler de Çankaya için öncelik verilen alanlar arasında yer alıyor.