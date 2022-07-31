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Bilecik Pazaryeri'nde Vatan'dan imza kampanyası
SİYASET 31.07.2022, 12:11
Vatan Partisi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde açtığı standla 'NATO’dan çıkalım' imzası topladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Vatan Partisi’nin Türkiye genelinde başlattığı "NATO’dan Çıkalım" sloganlı imza kampanyası için Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde de stant kuruldu.
Pazaryeri'nde stant açan partinin Bilecik İl Başkanlığı üyeleri vatandaşlara broşür dağıtarak imza topladı.
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