Bahçeli'den YKS ve gençlere başarı paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek gençlere başarı dileklerini sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu YKS sınavlarına girecek gençlere başarı dileğinde bulunarak, üniversite sınavlarının kaldırılacağı hususundaki söz ve vaatlerinin gerçekleşeceğini söyledi.

Sayıları 3 milyonu aşan gencimizin her birisine zihin açıklığı dileyen Bahçeli, "Unutmasınlar ki, YKS demek her şey demek değildir. Sınavlar geçer, kaldı ki her şey geçiyor, hayat hızla ileriye doğru akıyor. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır." dedi.

Bahçeli, yakın bir gelecekte YKS'nin kaldırılabileceğini de mesajını verdiği paylaşımında, "Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli paylaşımlarında, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşleri olan öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarına dair de söz verdi.